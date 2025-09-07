کتاب «خشت نو» به چاپ سوم رسید؛ بیانات رهبر انقلاب درباره آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «خشت نو»، حاوی بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی درباره آموزش و پرورش، از سوی انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی) به چاپ سوم رسید.

کتاب «خشت نو» شامل بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی درباره نظام آموزش و پرورش به عنوان مهم‌ترین موضوع تمدّنی و ملّی، مهم‌ترین دستگاه حاکمیتی و حسّاس‌ترین و مهم‌ترین بخش اداره‏‌ی کشور در جمهوری اسلامی ایران از منظر اندیشه معظّم‌لّه است.

در بیش از ۴۰ سال اندیشه‌ورزی رهبر معظّم انقلاب درباره نظام تعلیم و تربیت، بحث «تحوّل» نقطه کانونی مباحث ایشان بوده است؛ در این کتاب تمامی بیانات، پیام‌ها و ابلاغیه‌های ایشان از اواخر دهه ۶۰ تا سال ۱۴۰۲ از منظر تحوّلِ بنیادین آموزش و پرورش، ساختار و سازمان داده شده که در واقع، مجموعه‌ای جامع از طرح و نقشه و راهبردها و سیاست‌ها در امر تحوّل بنیادین نظام آموزش و پرورش است.

کتاب «خشت نو»، تحول بنیادین آموزش و پرورش در اندیشه‌ی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)، به کوشش محمد شهریاری در ۲۵۶ صفحه شامل یک مقدمه و چهار فصل تدوین شده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیّه‌ی این اثر به کتابفروشی‌های سراسر کشور یا پایگاه الکترونیکی انتشارات انقلاب اسلامی به نشانی www.khameneibook.ir مراجعه نمایند.