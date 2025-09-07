  1. سیاست
  2. مجلس
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

بررسی سوالات جمعی از نمایندگان از وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی

وزیر اقتصاد در نشست عصر امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حاکم ممکان در تشریح نشست امروز (۱۶ شهریور ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاونین وی حضور داشتند که محور جلسه هم پاسخ به ۱۳ فقره سوال بود که از سوی نمایندگان سوال کننده مطرح شد.

وی افزود: وزیر اقتصاد و امور دارایی به نمایندگان طراح سوال پاسخ داد که برخی از نمایندگان سوال کننده قانع شدند و تعداد دیگری هم نسبت به پاسخ‌های وزیر اقناع نشدند و مهلت یک‌ماهه داده شد تا جلسه‌ای با حضور نمایندگان به صورت کارشناسی برگزار شود تا در صورت اقناع، سوال خود را پس بگیرند و در غیر این صورت، سوالات به هیئت رئیسه ارجاع خواهد شد. محور سوالات درباره مشکلات سیستم بانکی، بورس و گمرکات بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: همچنین بررسی تحقیق و تفحص از سازمان گمرک هم در دستورکار امروز کمیسیون اقتصادی بود که بر اساس آئین نامه داخلی، مهلت ده روزه داده شد تا درخواست کنندگان تحقیق و تفحص جلسه‌ای را با مسئولان و کارشناسان این سازمان داشته باشند و در صورتی که از پاسخ‌ها و اقدامات قانع نشدند، کمیسیون جلسه‌ای را تشکیل خواهد داد و در مورد تحقیق و تفحص رأی گیری می‌شود تا در صورتی که اعضای کمیسیون به تحقیق و تفحص رأی مثبت دهند، مراحل را طی کند و به صورت گزارش به صحن ارائه شود.

زهرا علیدادی

