تجلیل از ۸ شاعر برگزیده در کنگره ملی شعر «از توس تا نیشابور»

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بینا ظهر یکشنبه در نشست خبری کنگره ملی شعر «از توس تا نیشابور» که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: یازدهمین دوره این کنگره پس از برگزاری ده دوره پیشین، با تغییراتی در ساختار و رویکردی گسترده‌تر و کلان‌تر برگزار خواهد شد.

دبیر علمی کنگره ملی شعر «از توس تا نیشابور» با بیان اینکه موضوع محوری این دوره با توجه به تحولات و وقایع امسال «هویت ملی» تعیین شده است، افزود: بیش از ۲۰۰ اثر از شاعران بیش از ۵۵۰ شهر کشور به دبیرخانه کنگره ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع اصلی کنگره آزاد است، تصریح کرد: این موضوع آزادی، جذابیت ویژه‌ای برای شاعران ایجاد کرد و آثار قابل توجهی به دبیرخانه ارسال شد.

بینا با اشاره به اینکه مراسم اختتامیه کنگره همزمان با روز ملی شعر و ادب فارسی، برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: در این مراسم از سه شاعر برگزیده و پنج شاعر شایسته تقدیر تجلیل خواهد شد و هدایای مناسبی به آنان اهدا می‌شود. همچنین از دو چهره پیشکسوت شعر خراسان نیز قدردانی خواهد شد که این بخش از برنامه اهمیت ویژه‌ای دارد.

دبیر علمی کنگره ملی شعر «از توس تا نیشابور» بیان کد: بخش قابل توجهی از آثار ارسالی در این دوره به موضوع ایران به ویژه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اختصاص یافته است. بر این اساس مجموعه‌ای از اشعار با محوریت ایران و مفاهیم ملی و هویتی در قالب کتابی تحت عنوان «ایران‌نامه» تدوین و در مراسم اختتامیه رونمایی خواهد شد.

وی همچنین از تشکیل دبیرخانه دائمی کنگره خبر داد و گفت: با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، دبیرخانه دائمی کنگره ملی شعر «از توس تا نیشابور» راه‌اندازی خواهد شد تا این کنگره هر سال با رویکردی مشخص در حوزه هویت ملی برگزار شود و برنامه‌های متنوع شعر در طول سال برگزار گردد.

بینا درباره تغییر نام کنگره افزود: از سال آینده این رویداد با عنوان «کنگره بین‌المللی شعر خراسان» برگزار شده و در کشورهای فارسی‌زبان گسترش خواهد یافت.

دبیر علمی کنگره ملی شعر «از توس تا نیشابور» بیان کرد: برگزاری منظم و باکیفیت این کنگره نیازمند هم‌افزایی و همکاری اهالی فرهنگ، شاعران، نویسندگان و خبرنگاران است تا سطح آن متناسب با جایگاه تاریخی و فرهنگی خراسان ارتقا یابد.

وی تأکید کرد: هدف نهایی برگزاری کنگره‌ای در شأن نام و جایگاه خراسان است و امیدواریم این رویداد به جایگاهی درخور در عرصه ملی و بین‌المللی دست یابد.