آئین پایانی کنگره ملی شعر «توس تا نیشابور» در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین پایانی کنگره ملی شعر «توس تا نیشابور» با حضور سیدحسن حسینی معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد در تالار فردوسی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد در حاشیه این مراسم با اشاره به برکت وجود ارزشمند بارگاه منور حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در مشهد اظهار کرد: برکت وجود بارگاه منور رضوی در این دیار همچنان جاری و ادامه دارد.

وی افزود: از هر ظرفیت فرهنگی که وجود دارد بایستی در راستای ترویج فرهنگ رضوی استفاده کنیم.

حسینی تاکید کرد: تبیین شخصیت و سیره حضرت رضا (ع) در ارتقای فرهنگ اجتماعی جامعه مؤثر است.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس با ابراز خرسندی از برپایی این رویداد بیان کرد: خیلی خوشحال هستیم که عزیزان اندیشمند و شاعر ما این مراسم را برگزار کردند. بر این اساس؛ وظیفه داریم تا از بزرگانمان قدردانی به عمل آوریم.

گفتنی است؛ امسال بیش از ۲۰۰ اثر از ۵۲ شهر کشور به یازدهمین «کنگره ملی شعر توس تا نیشابور» ارسال شده است.