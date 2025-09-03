برگزاری جشن «امت احمد؛ اسوه مقاومت» در ۳۴ شهرستان خراسان رضوی

حجت الاسلام محمود غلامی جامی از برگزاری ویژهبرنامههای هفته وحدت با عنوان «امت احمد؛ اسوه مقاومت» در ۳۴ شهرستان استان خبر داد و اظهار کرد: این برنامهها با هدف گرامیداشت ولادت پیامبر اعظم (ص) و حمایت از ملت مظلوم فلسطین برگزار میشود.
کارشناس ادیان، مذاهب و فرق ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به فرارسیدن هزار و پانصدمین سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) به تقویم قمری، بیان کرد: امسال برنامهای محوری با عنوان «امت احمد؛ اسوه مقاومت» به مناسبت گرامیداشت میلاد پیامبر اعظم (ص) و هفته وحدت در سراسر استان برگزار میشود.
وی افزود: هدف از این برنامه، تبیین سیاست «امت واحده» و ایجاد همگرایی امت اسلامی است که با توجه به شرایط خاص و رنجهای مردم مظلوم غزه، محوریت آن بر حمایت از فلسطین و مقاومت اسلامی قرار گرفته است.
غلامی جامی با بیان اینکه جشنها در ۳۴ شهرستان خراسان رضوی برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و هنری از جمله محتوای کتابچه «زندگی با آیهها»، پویش «قصه مقاومت من»، برگزاری شب شعر وحدت، پخش تیزرها و سرودهای حماسی، اکران تصاویر شهدای وحدت و دفاع مقدس، و فضاسازی محیطی با محوریت شخصیت و آموزههای پیامبر اعظم (ص) از بخشهای این ویژهبرنامه است.
کارشناس ادیان، مذاهب و فرق ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: در این جشنها از نمادهای فلسطین استفاده شده و مهمانان ویژهای که در حوزه روشنگری مسائل فلسطین و غزه فعالیت داشتهاند برای سخنرانی و بصیرتافزایی حضور خواهند یافت. همچنین بخش کودک، گروههای سرود شهرستانی، و تولیدات هنری متنوع با همکاری صدا و سیمای استان اجرا و پخش میشود.
وی اظهار امیدواری کرد که این برنامهها به الگوسازی از سیره پیامبر اسلام (ص) در زمینه مقاومت، وحدت و همگرایی مسلمانان بینجامد.
نظر شما