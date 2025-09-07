افتتاح خانه شطرنج ملارد با اعتبار بیش از ۴۰۰ میلیارد

علی جوادی، در گفتگو با خبرنگار مهر مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران از افتتاح خانه شطرج ملارد با ارزش ریالی بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال خبرداد و گفت: این مجموعه ورزشی با همکاری شهرداری، فرمانداری ملارد و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در زمینی به مساحت یک‌هزار متر مربع و با زیربنای ۵۰۰ متر مربع احداث شده است و ارزش ریالی پروژه بیش از ۴۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در ادامه افتتاح خانه شطرنج ملارد را گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های ورزشی ملارد دانست و اظهار داشت: اگر این پروژه تنها با اتکا به اعتبارات دولتی اجرا می‌شد، تکمیل آن سه تا چهار سال دیگر زمان می‌برد؛ اما با هم‌افزایی نهادهای محلی و حمایت نماینده محترم مجلس، توانستیم در مدت کوتاهی به بهره‌برداری برسانیم.

وی با اشاره به ضرورت افزایش سرانه ورزشی در شهرستان‌های پرجمعیت افزود: ملارد به دلیل تراکم بالای جمعیت نیازمند توسعه سریع‌تر زیرساخت‌های ورزشی است و این پروژه بخشی از برنامه کلان اداره کل برای ارتقای سطح ورزش در مناطق کمتر برخوردار استان تهران به شمار می‌رود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران همچنین از تلاش‌های سرپرست اداره ورزش و جوانان ملارد، عوامل اجرایی شهرداری، فرمانداری و سایر دستگاه‌های دخیل در اجرای پروژه قدردانی کرد و گفت: خانه شطرنج ملارد مجموعه‌ای مجهز است که توانایی میزبانی مسابقات استانی، ملی و حتی بین‌المللی را دارد.