قیام هفدهم شهریور، شتابی عظیم به پیروزی نهضت اسلامی ملت ایران بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی طی اطلاعیه‌ای ضمن گرامیداشت مقام رفیع شهدا از ملت ایران و آحاد مردم دعوت کرد تا با حضور در ویژه مراسم بزرگداشت سالگرد شهدای قیام یوم الله هفدهم شهریور، در تهران و سراسر کشور ضمن تجدید میثاق با شهدا، یاد و خاطرۀ آنان را گرامی دارند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

هفدهم شهریور ۱۳۵۷؛ برگ زرّین و ماندگار در دفتر پرشکوه انقلاب اسلامی است؛ روزی که خون پاک فرزندان رشید این ملت، میدان ژاله را به صحن عاشورا بدل ساخت و با فریاد آزادی و ایثار، پایه‌های لرزان رژیم سفاک پهلوی را درهم کوبید.

قیام جمعه خونین هفدهم شهریور گرچه در تاریخ به «جمعه سیاه» شهره شد اما در حقیقت سپیده‌ای بود که ظلمت استبداد را درید، طاغوت زمان را به زوال کشاند و شتابی عظیم به پیروزی نهضت اسلامی ملت ایران بخشید. آن روز، مشعل ایمان، حماسه و مقاومت بر دستان امّت شهیدپرور برافروخته شد و تا همیشه تاریخ فروزان ماند.

اکنون در طلیعه چهل‌وهفتمین سالگرد آن حماسه خون و ایمان، مراسم بزرگداشت شهدای گرانقدر قیام یوم‌الله هفدهم شهریور، همزمان در سراسر میهن اسلامی برگزار می‌شود. در تهران، این مراسم روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷:۳۰ با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین آقاجانپور (رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) در میدان شهدا، ابتدای خیابان مجاهدین اسلام، مقابل شهرداری منطقه ۱۲ برگزار خواهد شد. همچنین آئین معنوی عطرافشانی و گلباران مزار مطهر شهدای قیام یوم‌الله هفدهم شهریور، همان روز ساعت ۹:۳۰ صبح در بهشت زهرا (س)، قطعه ۱۷، مقابل فرهنگسرای رضوان برگزار می‌گردد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از آحاد امت مؤمن، انقلابی و قدردان، گروه‌ها، تشکل‌ها و اقشار مختلف مردمی دعوت می‌نماید تا با حضور پرشور و وحدت‌آفرین خود در این مراسم، بار دیگر پیمان وفاداری خویش را با آرمان‌های امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و خون پاک شهیدان انقلاب اسلامی تجدید نمایند و یاد و خاطره آن عزیزان را گرامی بدارند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی