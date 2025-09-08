۱۷ شهریور؛ روزی که خون شهیدان فرش بیداری ملت شد

حجتالاسلام حبیبالله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه تاریخی و معنوی ۱۷ شهریور اظهار داشت: ۱۷ شهریور، یادآور روزی است که خونِ پاک شهیدان، فرشِ سرخِ بیداری شد و فریادِ مظلومان، طومارِ ستمِ طاغوت را در هم پیچید؛ روزی که آفتابِ غیرت از دل غبار برخاست و نسیمِ آزادی در کوچههای وطن وزیدن گرفت.
وی با تأکید بر اینکه این روز نماد صبر و استقامت مردم ایران است، افزود: ۱۷ شهریور سند زندهای است از سرفرازی ملتی که با خون خویش، درخت انقلاب را آبیاری کرد و آن را تا همیشه تاریخ سبز و استوار نگاه داشت.
امام جمعه کرمانشاه در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: حادثه خونین میدان ژاله تهران، نشان داد که مردم ایران هیچگاه در برابر ظلم و استبداد سر خم نخواهند کرد و با دستهای خالی، اما با قلبهای سرشار از ایمان و امید، توانستند بنای طاغوت را در هم فرو ریزند.
حجتالاسلام غفوری با بیان اینکه ۱۷ شهریور تنها یک خاطره تاریخی نیست بلکه درسی برای نسلهای آینده است، یادآور شد: امروز نیز همان روحیه ایثار، مقاومت و پایمردی باید در میان نسل جوان زنده بماند تا انقلاب اسلامی بتواند مسیر روشن خود را به سوی عدالت، عزت و استقلال ادامه دهد.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه در پایان گفت: خون شهیدان ۱۷ شهریور و همه شهدای انقلاب، سرمایهای است که باید پاسداری شود و این مهم تنها با تقویت ایمان، بصیرت و وحدت ملی تحقق خواهد یافت.
کرمانشاه- نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه ۱۷ شهریور را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست که در آن خون پاک شهیدان زمینهساز بیداری، سرافرازی و ماندگاری ملت ایران شد.
