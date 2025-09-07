ذاکر: همه باید در برابر دشمن وحدت داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و طی نطق میان دستور خود، هفته وحدت را تبریک گفت و تاکید کرد: وحدت یعنی همه با هم جمع شویم و برای آبادانی کشور و در مقابل دشمن، یکپارچه باشیم.

وی با بیان اینکه وحدت یعنی آرامش مان را حفظ کنیم، اظهار کرد: وحدت یعنی در کنار هم باشیم و بتوانیم مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم و از خاک مان دفاع کنیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وحدت به این معناست که بتوانیم اسلام را تبیین کرده و از مقام معظم رهبری اطاعت کنیم.