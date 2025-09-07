به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای برنامههای عملیاتی مرکز توسعه حل اختلاف و با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش در نهادها و مراکز علمی، عصر یکشنبه نشست مشترکی میان مسئولان ستاد صبر معاونت حل اختلاف دادگستری استان کردستان و دانشگاه آزاد اسلامی سنندج برگزار شد.
معاون حل اختلاف دادگستری استان کردستان در این نشست اظهار کرد: توسعه و ترویج فرهنگ صلح و سازش، نیازمند همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای علمی و نیروهای مردمی است و انعقاد این تفاهمنامه در همین راستا صورت گرفته است.
بهادر اسدی با اشاره به نقش مؤثر دانشگاهها در نهادینهسازی فرهنگ صلح، گفت: زبان علم و دانش یکی از ابزارهای مؤثر در فرهنگسازی است و تشکیل هیئتهای صلح در میان دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها، میتواند گامی مهم در راستای تثبیت این فرهنگ باشد.
معاون حل اختلاف دادگستری استان کردستان تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و انسانی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، فرصت ارزشمندی برای عملیاتی کردن اهداف ستاد صبر در محیطهای دانشگاهی است.
در پایان این نشست، تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی سنندج و ستاد صبر معاونت حل اختلاف استان به امضای طرفین رسید و مقرر شد مفاد آن در اسرع وقت اجرایی شود.
نظر شما