پزشکیان:خشکسالی، تحولی اساسی در نحوه ذخیره و مصرف آب را ضروری کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار و در این جلسه ضمن بررسی مهم‌ترین مسائل جاری کشور و ارزیابی عملکرد و اقدامات دستگاه‌های اجرایی، موضوعات کلیدی و راهبردی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارشی تفصیلی از سفر اخیر رئیس جمهور و هیئت عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران به کشور چین و حضور در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای ارائه کرد. در این گزارش، دستاوردهای مهم و تاثیرگذار این سفر تشریح شد که می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تقویت مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی کشور ایفا کند.

در ادامه علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، گزارشی جامع از اقدامات صورت‌گرفته جهت آماده‌سازی مقدمات آغاز سال تحصیلی جدید در سراسر کشور و برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی گسترده برای بهبود مستمر فرآیند آموزشی ارائه داد.

همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور نیز در این جلسه به تشریح آخرین وضعیت هواشناسی پرداخت و پیش‌بینی‌های مرتبط با سال آبی آینده و میزان بارش‌ها در اقصی نقاط کشور را به تفصیل بیان کرد.

رئیس جمهور در این جلسه، ضمن تأکید بر اهمیت گزارش ارائه شده از سوی رئیس سازمان هواشناسی، درباره شرایط اقلیمی منطقه غرب آسیا گفت: بر اساس پیمایش‌های علمی و داده‌های مستند، منطقه ما وارد دوره خشکسالی شده است؛ امری که بازنگری بنیادین و تغییرات اساسی در سازوکارهای ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف منابع آبی کشور را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

پزشکیان در ادامه تصریح کرد: در این راستا در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده، نباید هیچ‌گونه بارگذاری جمعیتی، آموزشی و صنعتی در استان‌های تهران، البرز و قزوین صورت گیرد. بانک مرکزی هیچ‌گونه اعتباری در این زمینه تخصیص ندهد و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برنامه‌های توسعه محور را با مشوق‌های لازم به سوی مناطق پیرامون خلیج فارس هدایت کند؛ این تصمیم، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، چرا که در صورت ادامه روند کنونی، سکونت و زیست در تهران و مناطق پیرامونی آن در سال‌های آینده بر اساس واهد عملی غیرممکن خواهد شد.

رئیس جمهور همچنین تسریع در اجرا و استقرار تأسیسات آب‌شیرین‌کن در سواحل خلیج فارس، همراه با تولید و توزیع محصولات کاهش‌دهنده مصرف آب را به عنوان راهکارهای موثر در حفظ منابع آبی کشور و مقابله با تبعات ناشی از خشکسالی عنوان کرد.