ضرورت گسترش سواد دیجیتال در روز جهانی سوادآموزی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در پیامی به مناسبت «روز جهانی سوادآموزی» نوشت:

جمهوری اسلامی ایران، طی سال‌های گذشته با اجرای برنامه‌های گسترده نهضت سوادآموزی، گام‌های بلندی در کاهش نرخ بی‌سوادی کشور برداشته است و امروز، رسالت ما گسترش این دستاوردها در قالب «سواد دیجیتال» برای توانمندسازی نسل جدید برای مواجهه با سیلاب اطلاعات، قدرت انتخاب، تحلیل و خلاقیت است.

اینجانب بر این باورم که آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین نهاد تعلیم و تربیت نسل‌های آینده جوامع، با بهره مندی از ظرفیت معلمان متعهد، فناوری‌های نوین آموزشی و مشارکت فعال خانواده‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز یادگیری مادام‌العمر و ارتقای سواد در تمامی ابعاد زندگی شده و موجب شکل‌گیری جامعه‌ای آگاه و پویایی شود که در آن افراد به توانمندی‌های لازم برای مواجهه با چالش‌های آینده دست یابند.

لذا بر خود فرض می دانم به مناسبت فرارسیدن «روز جهانی سوادآموزی»، از همه معلمان گرامی، دست‌اندرکاران نهضت سوادآموزی، فعالان حوزه فناوری و همه کسانی که دل در گرو ارتقای فرهنگ و دانش این سرزمین دارند، تشکر و قدردانی نمایم.