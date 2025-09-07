قزوین خاستگاه مفاخر فرهنگ و هنر ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی هوشمند در دوازدهمین آئین فرهنگی هنری هفت بحر هنر که با هدف نکوداشت مفاخر فرهنگ و هنر کشور عصر یکشنبه در سالن شهید رجایی قزوین برگزار شد با اشاره به جایگاه تاریخی قزوین در عرصه فرهنگ و هنر گفت: این دیار همواره خاستگاه اندیشمندان و هنرمندان بزرگی چون عبید زاکانی، دهخدا و میرعماد بوده و امروز نیز شاهد درخشش چهره‌های معاصر در حوزه‌های مختلف هستیم.

وی با تأکید بر اهمیت تکریم پیشکسوتان فرهنگی افزود: این حرکت فرهنگی نمادی از قدرشناسی و احترام به سرمایه‌های انسانی است اما هر یک از این بزرگان عمر خود را وقف هنر کرده‌اند و نمی‌توان دستاوردهای آنان را در چند ساعت خلاصه کرد.

هوشمند با اشاره به برنامه یکشنبه‌های فرهنگی اظهار داشت: استاندار قزوین با حمایت از این طرح، زمینه‌ای برای گفت‌وگو با اهالی فرهنگ و بررسی دغدغه‌های آنان فراهم کرده و این رویکرد نشان‌دهنده توجه جدی به ظرفیت‌های هنری استان است.

وی همچنین از استمرار این آئین در آینده خبر داد و گفت: قزوین سرشار از استعدادهای هنری است؛ از روستاهای دورافتاده تا مراکز شهری، چهره‌هایی چون شعبان لشکری در نقاشی، پیله‌چی در خوشنویسی و چگینی در موسیقی گواهی بر این ظرفیت بی‌نظیر هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در پایان با قدردانی از حمایت‌های مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، استاندار و سایر مسئولان تأکید کرد: قزوین پایتخت طنز، تعزیه، نگارگری و خوشنویسی است و برگزاری چنین مراسم‌هایی باید تداوم یابد تا بتوان از همه بزرگان این دیار تجلیل شایسته‌ای به عمل آورد.