قزوین نماد اصالت هنری ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید پوراحمدی در آئین نکوداشت پیشکسوتان فرهنگ و هنر استان قزوین که عصر یکشنبه در سالن شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد. در این مراسم، سید مجید پوراحمدی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی قزوین، این استان را خاستگاه بزرگان و نامداران عرصه فرهنگ و هنر ایران دانست و اظهار کرد: قزوین همواره نماینده واقعی فرهنگ و هنر و نماد اصالت ایران بوده و تجلیل از مفاخر این استان که آوازهای ملی و جهانی دارند، اقدامی ارزشمند در مسیر پاسداشت هویت فرهنگی کشور است.
وی با اشاره به خدمات حمایتی صندوق اعتباری هنر افزود: در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ هنرمند قزوینی تحت پوشش این صندوق قرار دارند؛ از این تعداد، ۸۵۰ نفر از بیمه تأمین اجتماعی و ۹۵۰ نفر از بیمه درمان تکمیلی بهرهمند هستند.
مشاور وزیر و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر تاکید کرد: قزوین تنها استانی است که شمار بهرهبرداران بیمه درمان تکمیلی آن از بیمه تأمین اجتماعی پیشی گرفته است؛ موضوعی که نشاندهنده توجه هنرمندان به سلامت و آینده حرفهای خود است.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از آغاز دور جدید ثبتنام بیمه درمان تکمیلی از سهشنبه آینده خبر داد و بیان کرد: دولت بخش قابل توجهی از هزینههای درمانی هنرمندان را از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأمین میکند.
پوراحمدی همچنین با اشاره به وجود هفت دارنده درجه یک هنری در استان قزوین، اظهار داشت: افراد شایسته بیشتری در این خطه حضور دارند و صندوق هنر در تلاش است با تعامل بیشتر، زمینه شناسایی و تقدیر از آنان را فراهم کند.
وی از برنامههای آتی صندوق اعتباری هنر نیز خبر داد و گفت: سفرهای استانی با هدف بررسی مشکلات هنرمندان در شهرستانها بهزودی آغاز خواهد شد. همچنین با همکاری استانداری قزوین، طرحی ویژه برای شناسایی و حمایت از نخبگان جوان و استعدادهای برتر استان در دست تدوین است.
در پایان این مراسم، از ۲۵ تن از پیشکسوتان فرهنگ و هنر استان قزوین با اهدای لوح تقدیر و هدایای ویژه تجلیل به عمل آمد.
