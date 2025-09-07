به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی متقی فرشامگاه یکشنبه در رزمایش تأمین و توزیع ۱۷ هزار بسته لوازمالتحریر به ارزش بیش از ۲۲۷ میلیارد ریال در این آئین با اشاره به اینکه فقر تنها یک مسئله اقتصادی نیست بلکه یک سبک زندگی محسوب میشود، اظهار داشت: مهمترین راهکار برای قطع چرخه فقر، فرهنگسازی و ترویج روحیه خوداتکایی در خانوادههاست.
وی با بیان اینکه تمامی خدمات کمیته امداد از مسکن و اشتغال گرفته تا حمایتهای آموزشی باید منجر به توانمندسازی فکری و فرهنگی مددجویان شود، افزود: در غیر این صورت چرخه فقر همچنان تداوم خواهد داشت.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد یادآور شد: امسال پنج دانشآموز تحت حمایت موفق به کسب رتبه تکرقمی در کنکور شدند و بیش از دو هزار و ۸۰۰ نفر نیز رتبه زیر ۱۰ هزار را به دست آوردند که بیانگر توانمندی این قشر با وجود مشکلات و محدودیتهاست.
وی با قدردانی از همراهی خیرین و نیکوکاران در اجرای این رزمایش تأکید کرد: خدمترسانی به دانشآموزان و دانشجویان نیازمند باید با حفظ کرامت انسانی و عزتنفس صورت گیرد.
در پایان مراسم، از خیرینی که در تأمین بستههای لوازمالتحریر برای دانشآموزان نیازمند مازندران مشارکت داشتند، تجلیل شد.
نظر شما