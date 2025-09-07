  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۸

۵ دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد و رتبه‌های تک رقمی کنکور را کسب کردند

۵ دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد و رتبه‌های تک رقمی کنکور را کسب کردند

ساری - معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: بیش از ۸۵۰ هزار دانش‌آموز و ۴۵ هزار دانشجو در کشور تحت حمایت این نهاد قرار دارند پنج دانش آموز موفق به کسب رتبه‌های تک رقمی کنکور شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی متقی فرشامگاه یکشنبه در رزمایش تأمین و توزیع ۱۷ هزار بسته لوازم‌التحریر به ارزش بیش از ۲۲۷ میلیارد ریال در این آئین با اشاره به اینکه فقر تنها یک مسئله اقتصادی نیست بلکه یک سبک زندگی محسوب می‌شود، اظهار داشت: مهم‌ترین راهکار برای قطع چرخه فقر، فرهنگ‌سازی و ترویج روحیه خوداتکایی در خانواده‌هاست.

وی با بیان اینکه تمامی خدمات کمیته امداد از مسکن و اشتغال گرفته تا حمایت‌های آموزشی باید منجر به توانمندسازی فکری و فرهنگی مددجویان شود، افزود: در غیر این صورت چرخه فقر همچنان تداوم خواهد داشت.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد یادآور شد: امسال پنج دانش‌آموز تحت حمایت موفق به کسب رتبه تک‌رقمی در کنکور شدند و بیش از دو هزار و ۸۰۰ نفر نیز رتبه زیر ۱۰ هزار را به دست آوردند که بیانگر توانمندی این قشر با وجود مشکلات و محدودیت‌هاست.

وی با قدردانی از همراهی خیرین و نیکوکاران در اجرای این رزمایش تأکید کرد: خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند باید با حفظ کرامت انسانی و عزت‌نفس صورت گیرد.

در پایان مراسم، از خیرینی که در تأمین بسته‌های لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان نیازمند مازندران مشارکت داشتند، تجلیل شد.

کد خبر 6582916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها