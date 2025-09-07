به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست نیوز، مفاد پیشنهاد جدید آمریکا برای پایان دادن جنگ در غزه به شرح ذیل است:
آزادی تمامی اسرای مانده در نوار غزه
متوقف شدن عملیات نظامی اسرائیل برای اشغال شهر غزه
آزادی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ فلسطینی بازداشت شده توسط اسرائیل
آغاز مذاکرات فوری پیرامون شروط پایان دادن جنگ
تاکید بر ورود شخص ترامپ برای تضمین تحقق پیشنهاد آتشبس
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا ساعتی قبل با انتشار پیامی در فضای مجازی با ادعای اینکه اسرائیل با شروط او برای آتشبس موافقت کرده است، گفت: حماس نیز باید با این شروط موافقت کند و این آخرین هشدار من است و از این به بعد دیگر هشداری در کار نخواهد بود.
رئیسجمهور آمریکا گفت: ما خواهان آزادی همه اسرا و بازگشتشان از غزه هستیم و از همه میخواهیم که به این جنگ پایان دهند.
همزمان رسانههای صهیونیستی، آکسیوس و رویترز هم مدعی شدند که اسرائیل به پیشنهاد ترامپ برای آتشبس چراغ سبز نشان داده است.
ترامپ در حالی برای آتشبس در غزه شرط و شروط گذاشته که آمریکا حامی اصلی رژیم صهیونیستی در نسلکشی مردم غزه است و در دو سال گذشته علاوه بر حمایتهای گسترده نظامی و سیاسی از رژیم، بارها قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل برای آتشبس و پایان جنگ غزه را وتو کرد،
نظر شما