به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های صهیونیستی، آکسیوس و رویترز مدعی شدند که رژیم اسرائیل به پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای آتش‌بس چراغ سبز نشان داده است.‌

خانواده‌های اسرای صهیونیست هم اعلام کردند که پیشنهاد ترامپ منجر به آزادی همه اسرا و بازگشت آنها خواهد شد.



مقامات رژیم صهیونیستی تاکنون به این ادعای ترامپ واکنش رسمی نشان نداده‌اند، ولی معمولاً گفته می‌شود «دولت آمریکا همیشه بیان‌کننده نظرات اسرائیلی‌هاست» و به نظر نمی‌رسد با این شرایط ترامپ مخالفت کنند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ساعاتی پیش با انتشار پیامی در فضای مجازی مدعی شد که رژیم صهیونیستی شرایط او برای آتش‌بس و پایان جنگ غزه را پذیرفته است.



آمریکا حامی اصلی رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی مردم غزه است و در دو سال گذشته علاوه بر حمایت‌های گسترده نظامی و سیاسی از رژیم، بارها قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای آتش‌بس و پایان جنگ غزه را وتو کرد، با این حال دونالد ترامپ نوشت: همه می‌خواهند اسرا به خانه بازگردند. همه می‌خواهند این جنگ پایان یابد. اسرائیلی‌ها شرایط من را پذیرفته‌اند.



وی در ادامه مدعی شد: من به حماس هم نسبت به پیامدهای نپذیرفتن (این شرایط آتش‌بس) هشدار داده‌ام. این آخرین هشدار من است، (بعد از این) هشدار دیگری نخواهم داد.



آزادی تمامی اسرای مانده در نوار غزه، متوقف شدن عملیات نظامی رژیم اسرائیل برای اشغال شهر غزه، آزادی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ فلسطینی بازداشت شده توسط صهیونیست‌ها، آغاز مذاکرات فوری پیرامون شروط پایان دادن جنگ و تاکید بر ورود شخص ترامپ برای تضمین تحقق پیشنهاد آتش‌بس از جمله شروط ترامپ برای برقراری آتش‌بس در غزه پس از حدود ۷۰۰ روز کشتار جمعی فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی است.