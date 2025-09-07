به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش حماس در بیانیهای اعلام کرد که از طریق واسطهها ایدههایی از طرف آمریکایی برای دستیابی به توافق آتشبس در غزه دریافت کرده است.
حماس در این بیانیه افزود که از هر گونه اقدام برای توقف تجاوز علیه فلسطینیان استقبال میکند.
جنبش حماس همچنین بر آمادگی خود برای بازگشت فوری به میز مذاکره برای بحث پیرامون آزادی همه اسرای صهیونیست در ازای اعلام صریح پایان جنگ علیه غزه و خروج کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه و تشکیل کمیتهای متشکل از فلسطینیان برای اداره این باریکه تاکید کرد.
حماس تاکید کرد که کمیته مذکور باید تعهد صریح و علنی رژیم اسرائیل به توافق احتمالی را تضمین کند تا تجربیات قبلی در دستیابی به توافق آتشبس تکرار نشود.
این جنبش افزود که در تماس مداوم با میانجیگران است تا این ایدهها را به یک توافق جامع که خواستههای فلسطینیان را برآورده کند، تبدیل کند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا ساعاتی پیش با انتشار پیامی در فضای مجازی مدعی شد که رژیم صهیونیستی شرایط او برای آتشبس و پایان جنگ غزه را پذیرفته است.
آمریکا حامی اصلی رژیم صهیونیستی در نسلکشی مردم غزه است و در دو سال گذشته علاوه بر حمایتهای گسترده نظامی و سیاسی از رژیم، بارها قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل برای آتشبس و پایان جنگ غزه را وتو کرد، با این حال دونالد ترامپ نوشت: همه میخواهند اسرا به خانه بازگردند. همه میخواهند این جنگ پایان یابد. اسرائیلیها شرایط من را پذیرفتهاند.
وی در ادامه مدعی شد: من به حماس هم نسبت به پیامدهای نپذیرفتن (این شرایط آتشبس) هشدار دادهام. این آخرین هشدار من است، (بعد از این) هشدار دیگری نخواهم داد.
آزادی تمامی اسرای مانده در نوار غزه، متوقف شدن عملیات نظامی رژیم اسرائیل برای اشغال شهر غزه، آزادی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ فلسطینی بازداشت شده توسط صهیونیستها، آغاز مذاکرات فوری پیرامون شروط پایان دادن جنگ و تاکید بر ورود شخص ترامپ برای تضمین تحقق پیشنهاد آتشبس از جمله شروط ترامپ برای برقراری آتشبس در غزه پس از حدود ۷۰۰ روز کشتار جمعی فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی است.
رسانههای صهیونیستی، آکسیوس و رویترز مدعی شدند که رژیم اسرائیل به پیشنهاد دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا برای آتشبس چراغ سبز نشان داده است.
خانوادههای اسرای صهیونیست هم اعلام کردند که پیشنهاد ترامپ منجر به آزادی همه اسرا و بازگشت آنها خواهد شد.
مقامات رژیم صهیونیستی تاکنون به این ادعای ترامپ واکنش رسمی نشان ندادهاند، ولی معمولاً گفته میشود «دولت آمریکا همیشه بیانکننده نظرات اسرائیلیهاست» و به نظر نمیرسد با این شرایط ترامپ مخالفت کنند.
