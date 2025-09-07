به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: یک نفر متخلف زیست‌محیطی در شهرستان پلدختر که بر خلاف قوانین و مقررات شکار و صید اقدام به شکار غیرمجاز پرندگان وحشی کرده بود بارأی سبز مرجع قضایی به خدمات رایگان عمومی به مدت ۵۴۰ ساعت برای پاک‌سازی حاشیه تالاب‌های «ولیعصر» شهرستان پلدختر محکوم شد.

وی افزود: علاوه بر شکار غیرمجاز، یک قبضه اسلحه غیرمجاز از این متخلف کشف شد که به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط و همچنین برای نگهداری سلاح غیرمجاز مبلغ ۶۰۰/۶۹۰/۰۰۰ ریال و نیز بابت شکار غیرمجاز مبلغ ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، بیان داشت: باتوجه‌به عمل ارتکابی این متخلف، پرونده قضایی برای فرد موردنظر تشکیل و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، حکم محکومیت توسط مراجع قضایی صادر شد.

فرمان پور با تقدیر از مقام قضایی و همکاران اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان پلدختر برای صدور این حکم سبز، گفت: صدور احکام جایگزین به‌ویژه احکام سبز، تأثیر بسزایی در راستای فرهنگ‌سازی دارد و زمینه اصلاح متخلفان و مشارکت آنان در حفاظت از محیط‌زیست را فراهم خواهد کرد.

بنا بر ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی امکان صدور احکام جایگزین حبس و استفاده از خدمات عام‌المنفعه از جانب متهمان به‌جای مجازات حبس وجود دارد که استفاده از چنین امکان قانونی، تعامل و همکاری دستگاه قضائی و مسئولان حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی را می‌طلبد.