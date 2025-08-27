شکارچی غیرمجاز بز کوهی در دورود دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: در پی گزارش همیاران محیطزیست مبنی بر شکار غیرمجاز بز کوهی توسط یک متخلف زیستی در منطقه حفاظت شده «اشترانکوه» در شهرستان دورود، بلافاصله نیروهای یگان اداره حفاظت محیطزیست این شهرستان با همکاری پرسنل نیروی انتظامی و پس از کسب مجوزهای قانونی اقدام به بازرسی این متخلف کردند.
وی افزود: پس از بازرسی از منزل این متخلف زیستمحیطی که با رعایت موازین شرعی و قانونی انجام گرفت، لاشه دو رأس بز کوهی از منزل این متخلف کشف و ضبط شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان در ادامه با اشاره به اینکه این متخلف از شکارچیان حرفهای است، بیان داشت: پرونده این متخلف پس از تنظیم صورتجلسه اولیه تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شد.
فرمان پور ضمن هشدار به متخلفین زیستمحیطی در خصوص عواقب هرگونه شکار و صید غیرمجاز و برخورد قاطعانه و بدون اغماض سازمان حفاظت محیطزیست و دستگاه قضا با این افراد، از همه دوستداران محیطزیست درخواست کرد هرگونه تخلف زیستمحیطی را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاعرسانی نمایند تا دراسرعوقت نسبت به پیگیری آن اقدام شود.
