کشف و ضبط ۵ قبضه سلاح شکاری از شکارچیان غیرمجاز در آستارا

محمد رضا سلامی ریک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با پایان فصل زراعی برنج و آغاز مهاجرت پرندگان مهاجر به زیستگاههای تالابی و مزارع شهرستان مرزی آستارا، مأمورین یگان حفاظت محیطزیست در اجرای عملیات گشت و کنترل از عرصههای طبیعی و زیستگاههای این شهرستان، موفق به کشف و ضبط ۵ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیر مجاز از شکارچیان در حین ارتکاب بزه مجرمانه شروع به شکار شدند.
وی افزود: آلات جرم هر ۵ شکارچی با تعدادی فشنگ به استناد ماده ۱۴ قانون شکار و صید تا سیر مراحل قانونی توقیف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان آستارا با اشاره به اینکه مأموران یگان محیطزیست شهرستان به همراه یگان نیروی انتظامی و پلیس اطلاعات و امنیت به صورت مستمر در سطح شهرستان در حال گشت زنی هستند، به شکارچیان هشدار داد هر گونه ورود به شکارگاهها برای شکار پرندگان تحت هر شرایطی ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
نظر شما