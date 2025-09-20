  1. استانها
کشف و ضبط ۵ قبضه سلاح شکاری از شکارچیان غیرمجاز در آستارا

آستارا- رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا از کشف و ضبط ۵ قبضه سلاح شکاری از شکارچیان غیر مجاز همزمان با فصل مهاجرت پرندگان در این شهرستان خبر داد.

محمد رضا سلامی ریک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با پایان فصل زراعی برنج و آغاز مهاجرت پرندگان مهاجر به زیستگاه‌های تالابی و مزارع شهرستان مرزی آستارا، مأمورین یگان حفاظت محیط‌زیست در اجرای عملیات گشت و کنترل از عرصه‌های طبیعی و زیستگاه‌های این شهرستان، موفق به کشف و ضبط ۵ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیر مجاز از شکارچیان در حین ارتکاب بزه مجرمانه شروع به شکار شدند.

وی افزود: آلات جرم هر ۵ شکارچی با تعدادی فشنگ به استناد ماده ۱۴ قانون شکار و صید تا سیر مراحل قانونی توقیف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان آستارا با اشاره به اینکه مأموران یگان محیط‌زیست شهرستان به همراه یگان نیروی انتظامی و پلیس اطلاعات و امنیت به صورت مستمر در سطح شهرستان در حال گشت زنی هستند، به شکارچیان هشدار داد هر گونه ورود به شکارگاه‌ها برای شکار پرندگان تحت هر شرایطی ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

