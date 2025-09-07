به گزارش خبرگزاری مهر، یسرائیل شومر رئیس بخش عملیات ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی گفت که اشغال نوار غزه حماس را شکست نخواهد داد.

دورون کادوش، خبرنگار رادیو ارتش به نقل از شومر گفت که او تصور نمی‌کند که حماس را بتوان با کنترل غزه شکست داد و به سختی می‌توان لحظه‌ای را مشخص کرد که این جنبش تسلیم شود.

خبرنگار رادیو ارتش اسرائیل در پستی در حساب خود در پلتفرم شرکت آمریکایی ایکس افزود که شومر به او اطلاع داده است که تعیین تعداد روزهایی که نظامیان ذخیره صهیونیست در سال ۲۰۲۶ برای جنگ احضار شوند، مشکل است.

شنبه گذشته، ارتش اشغالگر اسرائیل به فلسطینیان در شهر غزه دستور داد تا منطقه غزه و مواصی در خان یونس به سرعت تخلیه شوند، منطقه‌ای که آن را منطقه انسانی اعلام کرده بود.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از بیش از سه هفته بمباران شدید، رسماً آغاز عملیات «گیدئون ۲» را با برپایی یک کمپین برای اشغال کامل شهر غزه از چهارشنبه اعلام کرده است. این عملیات انتقادات و اعتراضاتی را در سرزمین‌های اشغالی ایجاد کرده است.

از زمان اعلام عملیات، اعتراضات خانواده‌های اسیران افزایش یافته و آنها از کابینه خواسته‌اند تا معامله تبادل اسیران را تکمیل کند. تل آویو تخمین می‌زند که ۴۸ زندانی اسرائیلی در غزه وجود دارد که ۲۰ نفر از آنها هنوز زنده هستند. بیش از ۱۰,۸۰۰ فلسطینی در زندان‌ها به سر می‌برند و از شکنجه، گرسنگی و بی‌توجهی پزشکی رنج می‌برند.

رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ با حمایت آمریکا اقدام به نسل‌کشی در غزه می‌کند. تاکنون ۶۴,۳۰۰ فلسطینی کشته و ۱۶۲,۰۰۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند که بیشتر آنها کودکان و زنان هستند. بیش از ۹,۰۰۰ نفر هنوز مفقود هستند، صدها هزار نفر آواره شده‌اند و ۳۷۶ فلسطینی، از جمله ۱۳۴ کودک، در نتیجه قحطی و گرسنگی به شهادت رسیده اند.