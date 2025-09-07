استقرار تیم سیار انتقال خون در صحنه

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده در راستای تسهیل دسترسی مردم به مراکز خونگیری، اظهار داشت: تیم سیار ادارهکل انتقال خون استان روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ در شهرستان صحنه مستقر خواهد شد.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح، تسهیل مشارکت مردم در امر انساندوستانه اهدای خون و تأمین نیازهای حیاتی بیماران در مراکز درمانی استان است، چرا که بیماران زیادی در بیمارستانها روزانه چشمانتظار کمکهای خیرخواهانه مردم هستند.
میرزاده با بیان اینکه خون یک داروی حیاتی است که هیچ جایگزین مصنوعی ندارد، خاطرنشان کرد: انتقال خون از مهمترین جلوههای نوعدوستی و حس مسئولیت اجتماعی در جامعه به شمار میرود و حضور مردم در این برنامه میتواند نقش مهمی در نجات جان بیماران ایفا کند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در ادامه توصیه کرد: داوطلبان پیش از مراجعه برای اهدای خون، دو لیوان آب بنوشند تا روند خونگیری برای آنها راحتتر صورت گیرد.
وی با دعوت از مردم مهربان و نیکوکار شهرستان صحنه برای مشارکت در این عمل خداپسندانه تأکید کرد: از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه، اهالی این شهرستان میتوانند با در دست داشتن کارت ملی به مرکز خونگیری مستقر در ساختمان هلالاحمر صحنه مراجعه و در این اقدام ارزشمند سهیم شوند.
میرزاده در پایان یادآور شد: فرهنگسازی در زمینه اهدای خون یک ضرورت همیشگی است و انتظار میرود شهروندان ضمن توجه به اهمیت این موضوع، با حضور پرشور خود بار دیگر نشان دهند که مردم کرمانشاه همواره در کارهای خیر و کمک به همنوع پیشگام هستند.
