استقرار تیم سیار انتقال خون در روانسر سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: تیم سیار این اداره‌کل سه‌شنبه در شهرستان روانسر مستقر خواهد شد و از شهروندان نیکوکار برای مشارکت در امر انسان‌دوستانه اهدای خون دعوت می‌شود.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی این اداره‌کل برای حضور تیم‌های سیار در شهرستان‌های مختلف استان، اظهار داشت: طبق جدول زمان‌بندی، روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ تیم سیار انتقال خون در شهرستان روانسر حضور خواهد یافت و از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ آماده خدمت‌رسانی به داوطلبان اهدای خون خواهد بود.

وی با قدردانی از همراهی همیشگی مردم نیکوکار استان در تأمین ذخایر خونی، افزود: اهدای خون اقدامی خداپسندانه و انسان‌دوستانه است که می‌تواند جان بسیاری از بیماران نیازمند را نجات دهد و از این رو مشارکت عمومی مردم اهمیت فراوانی دارد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان توصیه‌های بهداشتی برای داوطلبان تصریح کرد: توصیه می‌شود افرادی که قصد اهدای خون دارند پیش از مراجعه، دو لیوان آب بنوشند و حتماً کارت ملی خود را به همراه داشته باشند تا مراحل پذیرش و ثبت اطلاعات به‌سرعت انجام شود.

میرزاده ادامه داد: محل استقرار تیم سیار در ساختمان هلال‌احمر شهرستان روانسر خواهد بود و تمامی تمهیدات لازم برای اهدای خون ایمن و استاندارد فراهم شده است. وی از مردم نوع‌دوست و خیراندیش روانسر خواست همچون گذشته با حضور پرشور خود، این برنامه را همراهی کرده و در نجات جان بیماران سهمی مؤثر ایفا کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در اهدای خون نه‌تنها پشتوانه‌ای ارزشمند برای مراکز درمانی و بیماران است، بلکه نمادی از همبستگی اجتماعی و روحیه انسان‌دوستی مردم استان کرمانشاه به شمار می‌رود.

