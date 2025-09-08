مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی این اداره‌کل برای حضور تیم‌های سیار در شهرستان‌های مختلف استان، اظهار داشت: طبق جدول زمان‌بندی، روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ تیم سیار انتقال خون در شهرستان روانسر حضور خواهد یافت و از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ آماده خدمت‌رسانی به داوطلبان اهدای خون خواهد بود.

وی با قدردانی از همراهی همیشگی مردم نیکوکار استان در تأمین ذخایر خونی، افزود: اهدای خون اقدامی خداپسندانه و انسان‌دوستانه است که می‌تواند جان بسیاری از بیماران نیازمند را نجات دهد و از این رو مشارکت عمومی مردم اهمیت فراوانی دارد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان توصیه‌های بهداشتی برای داوطلبان تصریح کرد: توصیه می‌شود افرادی که قصد اهدای خون دارند پیش از مراجعه، دو لیوان آب بنوشند و حتماً کارت ملی خود را به همراه داشته باشند تا مراحل پذیرش و ثبت اطلاعات به‌سرعت انجام شود.

میرزاده ادامه داد: محل استقرار تیم سیار در ساختمان هلال‌احمر شهرستان روانسر خواهد بود و تمامی تمهیدات لازم برای اهدای خون ایمن و استاندارد فراهم شده است. وی از مردم نوع‌دوست و خیراندیش روانسر خواست همچون گذشته با حضور پرشور خود، این برنامه را همراهی کرده و در نجات جان بیماران سهمی مؤثر ایفا کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در اهدای خون نه‌تنها پشتوانه‌ای ارزشمند برای مراکز درمانی و بیماران است، بلکه نمادی از همبستگی اجتماعی و روحیه انسان‌دوستی مردم استان کرمانشاه به شمار می‌رود.