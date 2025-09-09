  1. استانها
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۰۰

احداث ۴ تقاطع غیرهم‌سطح در شهر بروجرد

خرم‌آباد - شهردار بروجرد از احداث چهار تقاطع غیرهم‌سطح در شهر بروجرد خبر داد.

یحیی عیدی بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به احداث چهار تقاطع غیرهم‌سطح در شهر بروجرد، اظهار داشت: مشاور طرح جامع حمل‌ونقل بروجرد، دو سال بررسی‌های لازم را انجام داد و در نهایت تصمیم بر ساخت این چهار تقاطع غیرهم‌سطح گرفته شد.

وی عنوان کرد: باتوجه‌به تردد وسایل حمل‌ونقل سنگین در کمربندی بروجرد، هدف عمده از احداث یکی از این تقاطع‌های غیرهم‌سطح، رفع خطر برای شهروندان بروجردی است.

شهردار خرم‌آباد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه به دلیل توسعه بیمارستان «کوثر» و همچنین ساخت هفت هزار واحد مسکن ملی در آینده، نیاز بود که ما این تقاطع غیرهم‌سطح را احداث کنیم، گفت: تقاطع غیرهم‌سطح «دستجردی» ارتباط بین بالادست و پایین‌دست را برقرار می‌کند، تقاطع غیرهم‌سطح شهید «نواب» هم به دلیل گره‌های ترافیکی که مشاور برای آینده شهر پیش‌بینی کرده، احداث می‌شود.

عیدی بیرانوند، تأکید کرد: من قول می‌دهم که با احداث این تقاطع‌های غیرهم‌سطح، روان‌سازی ترافیکی در شهر بروجرد شکل بگیرد، بدون اینکه برای مردم مشکلی ایجاد شود.

وی، تصریح کرد: این تقاطع‌های غیرهم‌سطح به شکل یک المان زیبا به طول ۶۸۰ متر احداث می‌شوند.

