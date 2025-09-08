به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان معاریو اعتراف کرد که حمله پهپادی روز گذشته یمن علیه فرودگاه رامون در اراضی اشغالی پیام‌های خطرناک زیادی با خود دارد و ممکن است حرکت هواپیماها را در این منطقه با مشکل رو به رو کند.

این روزنامه در ادامه افزود، حمله پهپادی یمن که در رسانه‌های جهان انعکاس پیدا می‌کند باعث می‌شود شرکت‌های هواپیمایی خارجی بار دیگر در از سر گیری پروازهای خود به اراضی اشغالی تجدیدنظر کنند.

معاریو اضافه کرد، در می گذشته زمانی که یک موشک یمنی به فرودگاه بن گوریون اصابت کرد مقامات صهیونیست تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا شرکت‌های مذکور را مجاب کرده پروازهای خود را به اراضی اشغالی از سر بگیرند.

این روزنامه نوشت، با این وجود روند بازگشت شرکت‌های هواپیمایی به این منطقه بسیار کند بود و همین مسأله تأثیر مستقیمی بر صهیونیست‌ها گذاشت چرا که قیمت بلیط‌ها به دلیل نبود پروازها، به شدت افزایش پیدا کرد.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز یکشنبه از عملیات گسترده پهپادی علیه اهدافی در سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

وی گفت که این عملیات نظامی گسترده با هشت پهپاد انجام شد که طی آن اهداف متعددی را در مناطق النقب، ام الرشراش، عسقلان، اسدود و یافا هدف قرار گرفتند. فرودگاه رامون نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفت و پروازهای آن متوقف شد.