به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در آئین تجلیل از تعاونیهای برتر هرمزگان که با حضور جمعی از فعالان حوزه تعاون برگزار شد با اشاره به نقش بنیادین بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت آسیبشناسی دقیق عملکرد تعاونیها تأکید کرد و گفت: تجربههای موفق در حوزه تعاونیها الگویی برای سایر بخشها هستند، اما در برخی موارد، عدم موفقیت به نبود همراستایی در هدفگذاری و شیوههای اجرا باز میگردد.
وی با بیان اینکه «کار جمعی در کشور نیازمند زیرساخت فرهنگی و فکری است»، خاطرنشان کرد: موفقیت در فعالیتهای گروهی و تعاونی زمانی حاصل میشود که همپیوندی فکری، روشی و مدیریتی میان اعضا وجود داشته باشد. در غیر این صورت، شاهد انسداد در مسیر توسعه، چه در حوزه مسکن و چه سایر بخشها خواهیم بود.
استاندار هرمزگان ضمن تأکید بر لزوم اصلاح سیاستگذاریها، مقررات و قوانین، گفت: برخی موانع ساختاری و قانونی اجازه نمیدهند که تعاونیها به درستی نقش خود را ایفا کنند. امروز باید با نگاهی واقعبینانه و همافزایی بین نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و تشکلهای مردمی، مسیر اصلاح و رفع موانع را فراهم کنیم.
وی از سهضلعی حاکمیت، مردم و نهادهای مدنی به عنوان ساختار مطلوب برای حکمرانی یاد کرد و افزود: اتاق تعاون، اتاق اصناف و سایر تشکلهای مردمی نباید مانعی در مسیر فعالیتهای اقتصادی باشند، بلکه باید نقش تسهیلگر و حلقه واسط میان مردم و حاکمیت را ایفا کنند.
آشوری تازیانی تصریح کرد: باید از بزرگنمایی شعارها بدون تطبیق با واقعیت پرهیز کرد و با پذیرش مسئولیت، در جهت حل مسائل گام برداشت. وقت آن است که به جای پاک کردن صورتمسئله، به سراغ ریشهیابی مشکلات برویم.
وی در پایان تأکید کرد: اداره کل تعاون و نهادهای مرتبط باید با نگاهی آسیبشناسانه، مسیرهای توانمندسازی و توسعه تعاونیها را هموار کنند. تعاونیهایی که در ابتدای راه هستند و با مشکلاتی مواجهاند، نیازمند حمایت هدفمند و اصلاح فرآیندهای تصمیمگیریاند.
گفتنی است در این آیین، شرکتهای تعاونی آرد صدف خلیج فارس، مدکندالو قشم، مروارید شکیل قشم، پیشرو چکاد دریا، مصرف کارکنان پالایش نفت بندرعباس، آرد فدک رودان، گروه تجارت کاراشید هرمزگان، سیلندر پرکنی دهبارز و صیادی چیروئیه به عنوان تعاونیهای برتر هرمزگان معرفی شدند.
