هوای اصفهان در ۶ منطقه آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز دوشنبه هفدهم شهریور با میانگین ۹۵ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابانهای ۲۵ آبان با عدد ۱۰۳، خیابان رودکی ۱۱۰، خیابان رهنان ۱۰۶، بولوار کاوه ۱۳۴، کردآباد ۱۰۹ و ولدان ۱۰۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۸۱، بزرگراه خرازی ۹۴، دانشگاه صنعتی و خیابان فرشادی ۹۱، زینبیه ۸۰، سپاهانشهر ۸۶، فیض ۸۹، میرزا طاهر ۸۲ و خیابان هزار جریب ۷۰ AQI در شرایط قابل قبول است.
شاخص هوای شهر قهجاورستان با میانگین ۱۵۵ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و در ایستگاه خمینی شهر و زرین شهر به ترتیب با ۱۱۰ و ۱۰۸ AQI ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
