آلودگی هوا در خوزستان؛ هندیجان در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت ۹ صبح امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، شاخص کیفیت هوا (AQI) در شهر هندیجان به ۱۶۴ رسید که نشاندهنده وضعیت ناسالم برای تمامی گروههای سنی (قرمز) است. این شرایط میتواند برای همه افراد، بهویژه کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی خطرناک باشد.
همچنین، شاخص کیفیت هوا در شهرهای اندیمشک و خرمشهر ۱۳۴، امیدیه ۱۲۲، رامهرمز ۱۱۲ و اهواز ۱۰۵ AQI ثبت شده که نشاندهنده وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی) است. در این شرایط، افراد دارای بیماریهای تنفسی، کودکان و سالمندان باید از فعالیتهای طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.
مسئولان محلی و محیطزیستی توصیه کردهاند که شهروندان در این شهرها بهویژه در هندیجان، از تردد غیرضروری در فضای باز پرهیز کرده و از ماسکهای مناسب استفاده کنند. همچنین، انتظار میرود با پایش مستمر وضعیت هوا، اقدامات لازم برای کاهش آلودگی در دستور کار قرار گیرد.
