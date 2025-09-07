  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

آلودگی هوا در خوزستان؛ هندیجان در وضعیت قرمز

آلودگی هوا در خوزستان؛ هندیجان در وضعیت قرمز

اهواز- بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوا صبح امروز یکشنبه شاخص کیفی هوا در هندیجان به وضعیت قرمز رسید و پنج شهر دیگر در وضعیت نارنجی آلودگی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت ۹ صبح امروز یک‌شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، شاخص کیفیت هوا (AQI) در شهر هندیجان به ۱۶۴ رسید که نشان‌دهنده وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است. این شرایط می‌تواند برای همه افراد، به‌ویژه کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی خطرناک باشد.

همچنین، شاخص کیفیت هوا در شهرهای اندیمشک و خرمشهر ۱۳۴، امیدیه ۱۲۲، رامهرمز ۱۱۲ و اهواز ۱۰۵ AQI ثبت شده که نشان‌دهنده وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است. در این شرایط، افراد دارای بیماری‌های تنفسی، کودکان و سالمندان باید از فعالیت‌های طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

مسئولان محلی و محیط‌زیستی توصیه کرده‌اند که شهروندان در این شهرها به‌ویژه در هندیجان، از تردد غیرضروری در فضای باز پرهیز کرده و از ماسک‌های مناسب استفاده کنند. همچنین، انتظار می‌رود با پایش مستمر وضعیت هوا، اقدامات لازم برای کاهش آلودگی در دستور کار قرار گیرد.

کد خبر 6582418

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها