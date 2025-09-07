  1. استانها
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

وزش باد و گرد و خاک در شرق اصفهان؛ دما ثابت می‌ماند

اصفهان- معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از تداوم وزش باد و گردوخاک به ویژه نیمه شرق استان تا پایان هفته خبرداد.

نوید حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد تا اواخر هفته آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و در برخی نقاط غبار آلود خواهد بود.

وی ادامه داد: احتمال وزش باد و خیزش گردوخاک موقت در نیمه شرقی استان نیز وجود دارد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای استان طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، افزود: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا دوشنبه به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

حاجی بابایی اضافه کرد: امروز خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۹ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.

