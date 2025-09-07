بیش از ۶۲ میلیون نفر در کشور در معرض پدیده گرد و غبار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد ملی چالش‌های توفان‌های شن و گرد و غبار در شهرها؛ راهبردهایی برای تاب‌آوری و پایداری، صبح امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، محمدصابر باغخانی پور مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، نمایندگان سازمان‌های بین المللی و جمعی از شهرداران و نمایندگان کلانشهرهای کشور در محل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران در افتتاحیه این رویداد در سخنانی اظهار کرد: امروز در شرایطی گرد هم آمدیم که حوزه محیط زیست و تاب‌آوری شهری یکی از مهمترین و اصلی ترین میدان‌های خدمت است. پدیده گرد و غبار سال‌هاست که نفس شهرها و روستاهای ما را تنگ کرده و بر سلامت مردم، کشاورزی، حمل و نقل، زیرساخت‌ها و حتی اقتصاد کشور سایه انداخته است.

بیش از ۶۲ میلیون نفر در کشور در معرض آلودگی ناشی از گردو غبار هستند

وی با بیان اینکه بر اساس ارزیابی‌ها، بیش از ۶۲ میلیون نفر از هموطنان ما در معرض آلودگی ناشی از گردو غبار هستند، افزود: تهران، امروز با افزایش محسوس روزهای آلوده روبه روست. این یعنی گردوغبار، فقط یک بحران زیست محیطی نیست؛ بلکه یک چالش ملی، اجتماعی و حتی امنیتی است که باید با آن مثل یک تهدید راهبردی برخورد کنیم.

زاکانی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در سال‌های اخیر در بحث محیط زیست، عنوان کرد: توسعه کمربند سبز پیرامون تهران با پوشش بیش از ۵۰ هزار هکتار و کاشت بیش از سه میلیون اصله درخت، شست‌وشوی منظم معابر، لایروبی انهار و بهسازی مسیرهای آب برای کاهش پراکنش ذرات معلق و کنترل منابع داخلی آلودگی، تجهیز و تأسیس ایستگاه‌های پایش لحظه‌ای کیفیت هوا، نظارت سختگیرانه بر پروژه‌های عمرانی و منابع معدنی اطراف تهران از جمله این اقدامات است.

ستاد ملی مقابله با گردوغبار نقشه راه برای شناسایی کانون‌های داخلی و تعامل با کشورهای همسایه

شهردار تهران با تاکید بر اینکه این میدان، میدان تکروی نیست، گفت: تجربه جهانی ثابت کرده که مدیریت گرد و غبار، نیازمند همکاری بین بخشی، هماهنگی ملی و حتی دیپلماسی منطقه‌ای است. خوشبختانه ستاد ملی مقابله با گردوغبار تشکیل شده و نقشه راهی برای شناسایی کانون‌های داخلی و تعامل با کشورهای همسایه است.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران آماده است تا در کنار سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌ها، پیشگام اجرای این برنامه‌ها باشد، یادآور شد: امروز حضور سازمان‌های بین‌المللی همچون APDIM و UN- Habitat فرصتی طلایی برای ماست؛ فرصتی برای بهره‌گیری از دانش و تجربه جهانی در زمینه هشدار سریع، احیای اراضی تخریب شده و توسعه فناوری‌های نوین پایش.

زاکانی خاطرنشان کرد: باور داریم که شهرداری‌ها خط مقدم این برنامه هستند و توسعه فضای سبز، ارتقای زیرساخت‌های آبیاری، آموزش و فرهنگ سازی محیط زیستی از مدارس و جلب مشارکت مردم محلات ابزارهایی است که می‌تواند شرایط را تغییر دهد. اگر این همکاری بین بخشی شکل بگیرد و موفق شود، تجربه آن الگویی برای همه کشورهای منطقه خواهد شد. ما می‌توانیم با هم افزایی ملی و اراده جمعی این تهدید را به نقطه قوت تبدیل کنیم تا شهرهای ما آینده سالم‌تری برای نسل‌های بعدی داشته باشند.

رفع معضل پدیده گرد وخاک مستلزم اقدامات مشترک و هماهنگ در سطح کشورهاست

در ادامه صادق صادقپور، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: ماهیت چندبعدی و آثار فرامرزی پدیده گرد وخاک، ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن و اثرات آن بر جوامع، زیستگاه انسانی، حوزه بهداشت و سلامت، حمل و نقل و کشاورزی قابل توجه است. بنابراین حل این مشکل مستلزم اقدامات مشترک و هماهنگ در سطح کشورهاست.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان و شهرها خط مقدم این جبهه هستند، افزود: بر همین اساس نشست امروز بسیار حائز اهمیت است. در سطح شهرها یکی از موضوعات مهم آگاهی رسانی و طرح این موضوع در زندگی روزانه شهروندان است و باید با همکاری مستقیم با شهروندان مسئولیت آنها را یادآور شویم.