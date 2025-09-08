  1. استانها
ایجاد سامانه نوبت‌دهی برخط در پزشکی قانونی خراسان شمالی

بجنورد- مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی از راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی برخط برای مراجعان و توسعه خدمات الکترونیکی مراکز استان خبر داد.

محمدرضا نورس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات حوزه زیرساخت اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه استانی نوبت‌دهی برخط، اتصال کامل مراکز به شبکه فیبر نوری و تجهیز مراکز پزشکی قانونی به خطوط پشتیبان تلفنی از مهم‌ترین اقدامات حوزه زیرساخت است.

وی افزود: در ۱۲ ماهه اخیر بیش از ۲۰ هزار پرونده در حوزه معاینات انجام شده و توسعه زیرساخت و گسترش خدمات تخصصی، اجرای طرح‌های علمی و پژوهشی و ارتقای کیفیت خدمات موجب افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی کسب رتبه برتر استان در برنامه‌های مصوب سازمان پزشکی قانونی را نشان‌دهنده بهبود خدمات و رضایت مراجعان است و تاکید کرد: هدف نهایی ما ارائه خدمات سریع، دقیق و برخط به مراجعان است.

