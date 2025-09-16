تمایل ۵۸ درصد خانواده های ایرانی به داشتن ۳ تا ۵ فرزند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، امیرحسین بانکی پور در وبینار «وضعیت فرزندآوری و سیاست‌های تشویقی فرزندآوری در ایران»، اظهار داشت: در اکثر مطالعات سن باروری زنان را معمولاً ۱۵ تا ۴۹ سال در نظر می‌گیرند ولی در واقع سن ۲۰ تا ۴۰ سال که بیشترین فرزند آوری را در کشور دارند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: از سال ۹۴ که شاهد شیب موالید هستیم تا ۱۴۰۳ سال که موالید به زیر یک میلیون نفر رسید، شاهد کاهش جمعیت زنان دارای سن باروری یعنی زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله هم بوده‌ایم که دلیل اصلی کاهش موالید است.

وی با بیان اینکه علت اصلی کاهش موالید طی سال‌های اخیر دولت‌ها، سیاست‌ها و از این قبیل مسائل نبوده است، خاطرنشان کرد: جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ سال در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۰۷ هزار نفر کمتر بوده است. همچنین جمعیت این گروه سنی، در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ کاهش ۲۵۰ هزار نفری را نشان می‌دهد.

بانکی پور با تاکید بر اینکه کاهش جمعیت زنان دارای سن باروری طبعیتاً کاهش موالید را در پی داشته است، یادآور شد: اجرای قانون جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰ تاکنون موجب جلوگیری از شیب کاهش فرزندآوری شده به نحوی که در سال ۱۴۰۱ کاهش موالید نسبت به سال قبلش ۱۰۷ هزار نفر بوده که در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۱۷ هزار نفر رسیده است.

وی در خصوص نقش سیاست‌های تشویقی فرزندآوری، گفت: در مطالعه‌ای که در همین وبینار مطرح شد یکی از ۵ عامل اصلی تمایل به فرزندآوری همین مشوق‌ها هستند. اگرچه وظایف تشویقی مندرج در قانون درست انجام نشده است.

بانکی پور تصریح کرد: از زمان ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکنون ۸۴ درصد متقاضیان وام ازدواجی که رقم آن هم نسبت به پیش از این قانون ۱۲ برابر شده، را دریافت کرده‌اند.

رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس یادآور شد: مطابق این قانون تاکنون ۵۰۰ هزار خودرو به مادران واگذار شده و به ۱۰۰ هزار نفر زمین تخصیص داده شده است.

وی، تمایل ۵۸ درصدی به داشتن خانواده‌های دارای ۳ تا ۵ فرزند و کاهش گرایش به تک یا دو فرزندی را از نقاط مثبت نتایج مطالعه مطرح شده در این وبینار برشمرد و از مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت برای تدارک و انجام این مطالعه تقدیر کرد.