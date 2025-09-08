اطراف خانه «ایال زامیر» منطقه نظامی بسته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ارتش رژیم صهیونیستی در یک اقدام بی سابقه اطراف خانه ایال زامیر رئیس ستاد ارتش این رژیم را منطقه نظامی بسته اعلام کرد.

این اقدام تل آویو در پی تشدید اعتراضات ساکنان اراضی اشغالی به ویژه شهرک اشغالی راموت هاشوین در مرکز این منطقه علیه تداوم جنگ بی حاصل در نوار غزه صورت می‌گیرد.

معترضان صهیونیست با برگزاری تظاهرات مقابل خانه زامیر دیوارهای این خانه را به رنگ قرمز درآوردند تا به جنایات رژیم صهیونیستی اشاره کنند.

پلیس رژیم صهیونیستی نیز با معترضان برخورد کرده و دست کم هشت تن از آنها را بازداشت کرد.

روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که پلیس در مسیر منتهی به خانه زامیر ایست‌های بازرسی قرار داده است.