معمای پهپاد یمنی؛ چگونه دور از چشم رادارها وارد اراضی اشغالی شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، خبرنگار شبکه صهیونیستی کان گزارش داد که ارتش این رژیم در حال انجام تحقیقات در خصوص علل شکست سیستم‌های راداری و هشدار نیروی هوایی «اسرائیل» در برابر حمله پهپادی روز گذشته یمن است.

در این گزارش آمده است، حمله روز گذشته خطرناک بود. پهپاد یمن به حریم هوایی اراضی اشغالی نفوذ کرده و یک منطقه راهبردی یعنی فرودگاه رامون در نقب را هدف قرار داد. این منطقه به ایلات بسیار نزدیک بوده و برای پروازهای داخلی از آن استفاده می‌شود.

رسانه‌های عبری زبان نیز گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در حال تحقیق در خصوص این نکته است که آیا پهپاد یمنی مذکور در زمان مشغول بودن پدافند هوایی به پهپادهای دیگر، از سمت اردن وارد اراضی اشغالی شده است یا خیر؟

شهردار ایلات نیز اعتراف کرده که اصابت یک پهپاد به صورت مستقیم به اراضی اشغالی آن هم بدون هشدارهای قبلی نگران کننده است. نیروهای مسلح یمن با وجود حملات تل آویو علیه خاک این کشور، ایلات را فراموش نکرده‌اند.