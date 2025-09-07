به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ده‌ها هزار نفر از شهروندان بلژیکی با برگزاری تظاهراتی در بروکسل بر حمایت خود از غزه تاکید کرده و خواستار تحریم رژیم صهیونیستی شدند.

بر اساس این گزارش، پلیس بلژیک شمار شرکت‌کنندگان در این تظاهرات را حدود ۷۰ هزار نفر اعلام کرد و این در حالی است که سازمان‌دهندگان، تعداد آنها را ۱۲۰ هزار نفر اعلام کردند.

معترضان با در دست داشتن بنرها و پارچه‌های قرمز رنگ خواستار پایان کشتار جمعی فلسطینیان در غزه شده و بر حمایت از غیرنظامیان از طریق اتخاذ اقداماتی بیشتر علیه رژیم اسرائیل تاکید کردند.

معترضان و سازمان‌دهندگان این تظاهرات خواستار پایان همدستی دولت‌ها، نهادها و شرکت‌ها در جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین شدند.

یکی از مشارکت کنندگان در این تظاهرات گفت: مردم رؤیای سقوط دیوار برلین را در سر می‌پروراندند، اما من رؤیای یک کشور فلسطینی برای فلسطینی‌ها را در سر دارم تا آنها بتوانند مانند هر ملت دیگری زندگی کنند.

سخنگوی یک انجمن فلسطینی بلژیکی که در این تظاهرات شرکت کرده بود گفت: اقدامات صورت گرفته تاکنون به سطح مورد انتظار در مواجهه با نسل‌کشی جاری در غزه نرسیده است.

رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون با هدف از بین بردن جنبش حماس و به بهانه بازگرداندن اسیران صهیونیست جنگی ویرانگر علیه نوار غزه را آغاز کرد که طی این مدت بیش از ۶۴۳۶۸ نفر در این باریکه به شهادت رسیدند و ۱۶۲۳۶۷ نفر نیز زخمی شدند.