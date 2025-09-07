به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در گزارشی نوشت که حمله پهپادی به فرودگاه رامون دستاورد دیگری برای یمنی‌ها است که به سلسله عملیات برجسته آنها در طول جنگ اضافه می‌شود.

به نوشته این روزنامه صهیونیستی، هدف قرار دادن موفقیت‌آمیز فرودگاه رامون، پس از دستاورد دیگری از سوی یمنی‌ها بود که با شلیک یک موشک دارای کلاهک ترکش‌زا به سمت اسرائیل حاصل شد.

یدیعوت آحارونوت در ادامه نوشت: در طول نزدیک به دو سال، یمنی‌ها از «تل‌آویو» تا «ایلات» موفقیت‌هایی را ثبت کردند که تأثیر زیادی بر «اسرائیل» داشت.

به نوشته این روزنامه صهیونیستی، موفقیت‌های کسب شده توسط یمنی‌ها در طول ماه‌های جنگ به رژیم اسرائیل یادآوری می‌کند که باید تهدیدات آنها را جدی گرفت.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز یکشنبه از عملیات گسترده پهپادی علیه اهدافی در سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

وی گفت که این عملیات نظامی گسترده با هشت پهپاد انجام شد که طی آن اهداف متعددی را در مناطق النقب، ام الرشراش، عسقلان، اسدود و یافا هدف قرار گرفتند. فرودگاه رامون نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفت و پروازهای آن متوقف شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: سه پهپاد دو هدف نظامی حساس را در النقب هدف قرار دادند و پهپاد چهارمی نیز یک مرکز حیاتی در عسقلان را هدف قرار داد. دو پهپاد هدف حیاتی را در اشدود و پهپاد سومی فرودگاه اللد را هدف قرار داد. اهداف عملیات محقق شد و سامانه‌های پدافندی اسرائیلی و آمریکایی در رصد و شناسایی ناکام ماندند.

وی اظهار داشت: عملیات نظامی ما تشدید خواهد شد و از موضعمان در حمایت از غزه تحت هیچ شرایطی دست نمی‌کشیم. به همه شرکت‌های هواپیمایی اعلام می‌کنیم که فرودگاه‌ها در فلسطین اشغالی ناامن هستند و به طور مداوم هدف قرار خواهند گرفت. شرکت‌های هوایی باید فلسطین اشغالی را ترک کنند و به فرودگاه آن پروازی نداشته باشند زیرا ناامن هستند.