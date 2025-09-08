«زلنسکی»: از دست «ترامپ» ناراحتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جدیدترین سخنان خود گفت: من از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ناراحت هستم چرا که در نشست آلاسکا میان وی و پوتین، نماینده‌ای از اوکراین حضور نداشت.

وی اضافه کرد: ترامپ به پوتین در این نشست هر آنچه را که وی می‌خواست داد. عدم حضور اوکراین در این نشست تأسف بار است.

زلنسکی تصریح کرد: معتقدم که پوتین به هر چیزی که می‌خواست دست پیدا کرد. او نمی‌خواهد با من دیدار کند بلکه می‌خواهد با ترامپ دیدار کند تا یک مانور رسانه‌ای ترتیب دهد. ما از آمریکا می‌خواهم فشار بیشتری بر پوتین وارد کند.

وی اضافه کرد: من برای برگزاری هر نشست دو جانبه یا سه جانبه با پوتین آماده‌ام اما نه در روسیه. وی به دنبال اشغال کامل اوکراین است و اگر این مسأله محقق نشود یک پیروزی برای ما به شمار می‌رود.