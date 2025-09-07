به گزارش خبرگزاری مهر، آمریکا امروز یکشنبه اعلام کرد که با مشارکت کشورهای اروپایی آماده تحریم کشورهای خریدار نفت روسیه است تا بر آنها فشار اقتصادی وارد کند.

اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در این خصوص به شبکه خبری ان بی سی گفت: ما آماده افزایش فشار بر روسیه هستیم، اما به شرکای اروپایی خود نیاز داریم که با ما همکاری کنند. ما اکنون در یک رقابت هستیم بین اینکه ارتش اوکراین تا چه زمانی می‌تواند مقاومت کند و اقتصاد روسیه چقدر می‌تواند دوام بیاورد؟

وزیر خزانه داری آمریکا در این خصوص ادعا کرد: و اگر ایالات متحده و [اتحادیه اروپا] بتوانند وارد این مرحله شوند، تحریم‌های بیشتر و تعرفه‌های ثانویه بر کشورهای خریدار نفت روسیه اعمال کنند، اقتصاد روسیه به فروپاشی کامل می‌رسد و این موضوع رئیس‌جمهور پوتین را پای میز مذاکره خواهد آورد!