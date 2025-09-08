به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی‌یف‌پست، کیث کلاگ، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اوکراین با اشاره به حمله اخیر روسیه به ساختمان هیئت وزیران اوکراین در کی‌یف، آن را تشدید خطرناک جنگ توصیف کرد.

کلاگ در بیانیه‌ای اعلام کرد: خطر هر جنگی، تشدید آن است. به نظر می‌رسد که روسیه با بزرگ‌ترین حمله و ضربه به ساختمان‌های کابینه اوکراین در کی‌یف، در حال تشدید تنش است.

فرستاده ویژه ترامپ همچنین یادآور شد که وی دو هفته پیش به همراه یولیا سویریدنکو، نخست وزیر اوکراین در همان ساختمان حضور داشته است.

وی افزود: تاریخ نشان می‌دهد که چنین اقداماتی می‌تواند به خارج شدن شرایط از کنترل منجر شود. به همین دلیل است که ترامپ در تلاش برای پایان دادن به این جنگ است. این حمله سیگنالی نبود که نشان دهد روسیه خواستار پایان دیپلماتیک این جنگ است!

حمله بامداد دیروز بخشی از بزرگ‌ترین حمله هوایی روسیه از آغاز جنگ تمام‌عیار علیه اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ بود، به طوری که موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده روی چندین شهر اوکراین آوار و به ادعای مقامات اوکراینی، در این حملات دست کم چهار نفر کشته شدند.

ترامپ در جمع خبرنگاران با اشاره به این حمله گفت که «از کل شرایط راضی نیست» و اضافه کرد که آماده است تا فاز دیگری از تحریم‌ها علیه روسیه را آغاز کند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین با انتقاد از ترامپ، گفت که به نظرش رئیس جمهور آمریکا در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا، «هرچه می‌خواست در اختیارش قرار داد» و اضافه کرد که «عدم حضور اوکراین در آنجا مایه تاسف است.»

ترامپ همچنین با تکرار اظهارات اخیر خود، بار دیگر گفت که که ظرف چند روز آینده با پوتین تلفنی گفتگو خواهد کرد.