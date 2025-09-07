تکرار مواضع خصمانه آلمان علیه روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه آلمان با صدور بیانیه‌ای به بهانه درگیری‌ها در اوکراین، به تکرار مواضع خصمانه خود علیه مسکو پرداخت.

وزارت خارجه آلمان در این بیانیه ادعا کرد: پوتین نمی‌خواهد مذاکره کند، بلکه به دنبال به دست آورن اهدافش از طریق وقوع درگیری است!

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه آلمان در این خصوص آمده است: ما به حمایت کامل از اوکراین از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی ادامه می‌دهیم و امنیت آن را بخشی جدایی ناپذیر از امنیت اروپا می‌دانیم.

گفتنی است که ارتش روسیه ۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات نظامی ویژه» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد؛ مقامات ارشد دولت روسیه گفتند که این عملیات در پاسخ به درخواست سران دونتسک و لوهانسک برای حفاظت از آنها در برابر نیروهای اوکراینی آغاز شد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز گفته بود که هدف از این عملیات «حمایت از مردمی است که بیش از ۸ سال تحت نسل‌کشی و آزار و اذیت رژیم کی یف قرار داشتند».