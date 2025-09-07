  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۰

تکرار مواضع خصمانه آلمان علیه روسیه

تکرار مواضع خصمانه آلمان علیه روسیه

وزارت خارجه آلمان در بیانیه ای ادعا کرد که روسیه خواستار مذاکره نیست، بلکه در صدد به دست آورن اهدافش از طریق وقوع درگیری است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه آلمان با صدور بیانیه‌ای به بهانه درگیری‌ها در اوکراین، به تکرار مواضع خصمانه خود علیه مسکو پرداخت.

وزارت خارجه آلمان در این بیانیه ادعا کرد: پوتین نمی‌خواهد مذاکره کند، بلکه به دنبال به دست آورن اهدافش از طریق وقوع درگیری است!

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه آلمان در این خصوص آمده است: ما به حمایت کامل از اوکراین از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی ادامه می‌دهیم و امنیت آن را بخشی جدایی ناپذیر از امنیت اروپا می‌دانیم.

گفتنی است که ارتش روسیه ۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات نظامی ویژه» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد؛ مقامات ارشد دولت روسیه گفتند که این عملیات در پاسخ به درخواست سران دونتسک و لوهانسک برای حفاظت از آنها در برابر نیروهای اوکراینی آغاز شد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز گفته بود که هدف از این عملیات «حمایت از مردمی است که بیش از ۸ سال تحت نسل‌کشی و آزار و اذیت رژیم کی یف قرار داشتند».

کد خبر 6582905

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها