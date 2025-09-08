تداوم آسمانی صاف و هوای تابستانی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق داده‌های هواشناسی، امروز دوشنبه در سراسر استان یزد آسمان کاملاً صاف پیش‌بینی شده است و وزش باد از سمت شمال غربی با سرعت حدود ۴ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است. همچنین کیفیت هوا در شهر یزد در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

در مناطق شمالی استان آسمان صاف، هوای خنک، وزش باد ملایم شبانه و در جنوب استان گرمای شدید در روز، کاهش نسبی دما در شب، بدون ناپایداری خاص و شرق استان، آسمان صاف، دمای متوسط، احتمال گردوغبار محلی در ساعات عصر پیش‌بینی می‌شود. همچنین، برای مناطق غربی استان هوای معتدل، وزش باد غربی، بدون تغییرات محسوس و برای مرکز استان (شهر یزد) گرمای محسوس، آسمان کاملاً صاف، کیفیت هوا پایین برای گروه‌های حساس دور از انتظار نخواهد بود.