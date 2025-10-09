  1. استانها
جوی پایدار همراه با افزایش دما در یزد پیش‌بینی می‌شود

یزد-بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، استان یزد شاهد آسمانی عمدتاً صاف همراه با روند افزایشی دما خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که امروز، آسمان استان یزد عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود.

همچنین سرعت باد در اغلب مناطق استان ملایم تا متوسط پیش‌بینی شده و شاخص کیفیت هوا در برخی ساعات ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شده است.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان، آسمانی صاف همراه با وزش باد ملایم و در مناطق جنوبی استان احتمال وزش باد در ساعات پایانی روز و برای مناطق شرق استان آسمان صاف، دمای متعادل، احتمال افزایش گردوخاک در ساعات شب پیش‌بینی می‌شود.

برای مناطق غربی استان هوای مطبوع پاییزی، وزش باد خفیف و برای مرکز استان (شهر یزد) آسمان صاف همراه با وزش باد ملایم، دور از انتظار نخواهد بود.

توصیه می‌شود باتوجه‌به کیفیت هوای ناسالم در برخی ساعات، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی از فعالیت‌های سنگین در فضای باز خودداری کنند.

