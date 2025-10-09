به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که امروز، آسمان استان یزد عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود.
همچنین سرعت باد در اغلب مناطق استان ملایم تا متوسط پیشبینی شده و شاخص کیفیت هوا در برخی ساعات ناسالم برای گروههای حساس اعلام شده است.
بر همین اساس در مناطق شمالی استان، آسمانی صاف همراه با وزش باد ملایم و در مناطق جنوبی استان احتمال وزش باد در ساعات پایانی روز و برای مناطق شرق استان آسمان صاف، دمای متعادل، احتمال افزایش گردوخاک در ساعات شب پیشبینی میشود.
برای مناطق غربی استان هوای مطبوع پاییزی، وزش باد خفیف و برای مرکز استان (شهر یزد) آسمان صاف همراه با وزش باد ملایم، دور از انتظار نخواهد بود.
توصیه میشود باتوجهبه کیفیت هوای ناسالم در برخی ساعات، افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی از فعالیتهای سنگین در فضای باز خودداری کنند.
