آغاز دوره مقدماتی مربی‌گری فوتسال در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-رئیس کمیته آموزش هیأت فوتبال چهارمحال و بختیاری از آغاز دوره مقدماتی مربی‌گری فوتسال ویژه آقایان خبر داد.

مجید شاهین در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز دوره مقدماتی مربیگری فوتسال ویژه آقایان خبر داد و اظهار کرد: این دوره با مدرسی نصرالله سمیعیان به مدت پنج روز در شهرکرد برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: ۲۰ شرکت‌کننده در دوره مقدماتی مربی‌گری فوتسال به‌صورت تئوری و عملی برگزار می‌شود، حضور دارند.

رئیس کمیته آموزش هیأت فوتبال چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: دوره مربی‌گری مقدماتی فوتسال ویژه بانوان، دوره مربی‌گری فوتبال C آسیا در شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.

شاهین ادامه داد: در افتتاحیه این دوره با حضور طهمورث حیدری عضو هیأت رئیسه فدراسیون و رئیس هیأت فوتبال استان، حسین حیدریان رئیس کمیته اجرایی هیأت فوتبال استان حضور داشتند.

