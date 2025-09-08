مجید شاهین در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز دوره مقدماتی مربیگری فوتسال ویژه آقایان خبر داد و اظهار کرد: این دوره با مدرسی نصرالله سمیعیان به مدت پنج روز در شهرکرد برگزار میشود.
وی تصریح کرد: ۲۰ شرکتکننده در دوره مقدماتی مربیگری فوتسال بهصورت تئوری و عملی برگزار میشود، حضور دارند.
رئیس کمیته آموزش هیأت فوتبال چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: دوره مربیگری مقدماتی فوتسال ویژه بانوان، دوره مربیگری فوتبال C آسیا در شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.
شاهین ادامه داد: در افتتاحیه این دوره با حضور طهمورث حیدری عضو هیأت رئیسه فدراسیون و رئیس هیأت فوتبال استان، حسین حیدریان رئیس کمیته اجرایی هیأت فوتبال استان حضور داشتند.
نظر شما