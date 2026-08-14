به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر باقری بنابی در خطبههای این هفته نماز جمعه پارسآباد با اشاره به مسائل اقتصادی و اجتماعی، بر ضرورت مدیریت مصرف سوخت و توجه جدی به زیرساختهای شهرستان تأکید کرد.
وی عنوان کرد: مسئولان امر ابتدا باید تولید خودروهای کممصرف را مدیریت کنند و سپس نسبت به موضوع قیمت بنزین تصمیمگیری شود.
امام جمعه پارسآباد همچنین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را یکی از راهکارهای فوری برای کاهش کمبود بنزین عنوان کرد.
حجتالاسلام باقری بنابی با اشاره به تحولات منطقهای و تقابل جبهه حق و باطل گفت: دشمن در موضع ضعف و استیصال قرار دارد و پیروزی نهایی جبهه حق نزدیک است، به شرط آنکه مردم استقامت کرده و از فرامین ولی فقیه زمان پیروی کنند.
وی افزود: تجمعات شبانه اما مبعوث و حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه، نقشه ها و فتنه های دشمن را نقش بر آب کرده است و نشان داده است که وحدت، بصیرت و استقامت مردم می تواند توطئه های دشمنان را خنثی کند.
امام جمعه پارسآباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت راههای مواصلاتی شهرستان تصریح کرد: راههای مواصلاتی پارسآباد همچنان تشنه عنایت و توجه مسئولان استانی و وزارتی است و انتظار میرود برای رفع مشکلات این حوزه اقدامات جدیتری انجام شود.
حجتالاسلام باقری بنابی همچنین با اشاره به ظرفیتهای حوزه بهداشت و درمان استان گفت: از مسئولان بهداشت و درمان استان انتظار داریم با توجه به تزریق منابع قابل توجه به این حوزه، سهم شهرستانها نیز افزایش یافته و امکانات و اعتبارات بیشتری به شهرستان پارسآباد اختصاص یابد.
نظر شما