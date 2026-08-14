به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی در خطبههای نماز جمعه زنجان با اشاره به فرارسیدن ماه ربیعالاول گفت: این ماه که از آن بهعنوان «بهار ایمان» یاد میشود، فرصتی برای بازگشت به سیره پیامبر اکرم(ص)، تقویت ایمان و تحکیم وحدت و همبستگی در جامعه اسلامی است.
وی با اشاره به فداکاریهای حضرت علی(ع) در دوران حیات پیامبر اکرم(ص) افزود: ایثار آن حضرت در مسیر رسالت پیامبر(ص) و پذیرش مسئولیتهای خطیر، نمونهای روشن از تسلیم در برابر فرمان الهی و انجام وظیفه است.
امام جمعه زنجان تصریح کرد: در مسیر انجام وظیفه نباید تنها بر محاسبات ظاهری تکیه کرد، بلکه توکل به خداوند و وظیفهشناسی باید مبنای تصمیمگیری و حرکت انسان باشد.
حسینی با اشاره به مفهوم بعثت در آموزههای قرآنی بیان کرد: بعثت در معنای عام به مفهوم برخاستن و حرکت کردن و در معنای خاص به برانگیخته شدن پیامبر و امت اشاره دارد و امت مبعوث، جامعهای است که با عبودیت، صلابت و انسجام در برابر فساد و توطئهها ایستادگی میکند.
فضای مجازی؛ عرصه تلاش دشمن برای ایجاد شکاف اعتقادی
وی با تأکید بر نقش ولایت و رهبری در حفظ انسجام جامعه گفت: دشمن امروز با استفاده از ظرفیت فضای مجازی تلاش میکند با ایجاد تفرقه و شکاف در باورهای اعتقادی، انسجام جامعه را هدف قرار دهد.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان افزود: در چنین شرایطی، جهتگیری صحیح، هوشیاری و توجه به رهنمودهای رهبر انقلاب از عوامل مهم مقابله با دخالتهای خارجی و حفظ وحدت ملی و اسلامی است.
حسینی با بیان اینکه دشمن تلاش میکند اختلافات و نقاط ضعف داخلی را به شکافهای اجتماعی تبدیل کند، خاطرنشان کرد: مقابله با این جریان نیازمند بصیرت، همفکری، انسجام و تقویت پیوندهای اجتماعی میان مردم است.
کودتای ۲۸ مرداد؛ ضرورت درسآموزی از تاریخ
امام جمعه زنجان با اشاره به حوادث تاریخی مردادماه اظهار کرد: تاریخ آینهای از تکرار اشتباهات و پیروزی ارادههاست و مطالعه دقیق حوادث تاریخی میتواند به افزایش بصیرت ملی و شناخت ماهیت و شیوههای عملکرد دشمنان کمک کند.
وی با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گفت: این حادثه یکی از تلخترین وقایع تاریخ معاصر ایران است که چهره واقعی دشمنی آمریکا و انگلیس با ملت ایران را آشکار کرد و نشان داد قدرتهای استکباری در مناسبات خود بیش از آنکه به عدالت توجه داشته باشند، منافع خود را دنبال میکنند.
حسینی یکی از خطاهای راهبردی دولت وقت را اعتماد به آمریکا دانست و افزود: تجربه کودتای ۲۸ مرداد نشان داد که نمیتوان برای تأمین منافع ملتها به قدرتهای جهانی اعتماد کرد و همکاری آمریکا و انگلیس برای سرنگونی دولت مصدق، نمونهای از این رویکرد است.
وی با تأکید بر نقش عوامل داخلی در وقوع این حادثه ادامه داد: نادیده گرفتن ظرفیتهای داخلی، فاصله گرفتن از مردم و روحانیت و تضعیف پشتوانه مردمی، خلأهایی ایجاد کرد که دشمن توانست از آنها برای نفوذ و تحقق اهداف خود استفاده کند.
امام جمعه زنجان گفت: اگر تاریخ بهدرستی مطالعه و از آن درس گرفته شود، بسیاری از اتفاقات ناگوار تکرار نخواهد شد و باید از تجربههایی مانند کودتای ۲۸ مرداد برای شناخت شیوههای نفوذ و جلوگیری از اعتماد بیجا به دشمن استفاده کرد.
حسینی همچنین با اشاره به موضوع جدایی بحرین از ایران اظهار کرد: این حادثه نیز از رویدادهای تاریخی است که ضرورت هوشیاری ملی و توجه به استقلال و امنیت کشور را نشان میدهد.
وی افزود: انگلیس با برنامهریزیهای بلندمدت و با توجه به موقعیت راهبردی بحرین و اهمیت این منطقه در معادلات انرژی، زمینه جدایی آن از ایران را فراهم کرد.
امام جمعه زنجان با بیان اینکه تحولات پس از جدایی بحرین باید بهعنوان یک هشدار تاریخی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: هرگونه رخنه در امنیت ملی و سستی در استقلال میتواند زمینه نفوذ دشمنان را فراهم کند و تجربه تاریخی نشان داده است که استکبار برای دستیابی به منافع خود از ابزارهای مختلف استفاده میکند.
وی با اشاره به برخی شیوههای نفوذ دشمنان گفت: سکوت خبری، استفاده از عوامل مزدور، تضعیف از درون و زمینهسازی برای تجزیه ارضی از جمله روشهایی است که دشمنان در مقاطع مختلف دنبال کردهاند و مقابله با این روشها نیازمند بصیرت، اتحاد ملی و تقویت قدرت داخلی است.
حسینی با تأکید بر اینکه راه مقابله با استکبار، اعتماد به وعدههای قدرتهای خارجی نیست، گفت: تداوم مسیر استقلال و شکلگیری یک جبهه داخلی منسجم که هیچ حفرهای برای نفوذ دشمن باقی نگذارد، از الزامات مقابله با استکبار است.
امام جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان بیان کرد: مسئولان باید حضور فعالتری در میان مردم داشته باشند و مردم نیز با حمایت و مشارکت خود در مسیر پیشرفت کشور نقشآفرینی کنند.
وی افزود: ظرفیتهای اجتماعی باید بیش از گذشته در فرآیند تصمیمگیری و حل مسائل کشور مورد استفاده قرار گیرد و ارتباط مستقیم و مستمر میان مردم و مسئولان میتواند به شناسایی دقیقتر مشکلات و استفاده از ظرفیتهای مردمی کمک کند.
ضرورت استفاده از ظرفیت مدارس، رسانهها و فضای مجازی
امام جمعه زنجان با اشاره به ظرفیت مدارس، رسانهها و فضای مجازی اظهار کرد: این ظرفیتها باید برای دریافت ایدهها، دیدگاهها و نظرات سازنده مردم مورد استفاده قرار گیرد تا هر فرد بتواند متناسب با جایگاه و توانایی خود، سهمی در پیشبرد اهداف نظام و کشور داشته باشد.
حسینی ادامه داد: جامعهای که از ظرفیت فکری و اجتماعی مردم خود استفاده کند، در برابر فشارها و توطئههای بیرونی از قدرت و استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود.
تأکید بر پرهیز از دوقطبیسازی و حفظ ارزشهای اخلاقی
وی با اشاره به تجربههای پس از وقایع سال ۱۴۰۱ بر ضرورت حفظ انسجام اسلامی و پرهیز از دوقطبیسازی در جامعه تأکید کرد و گفت: دشمن در کنار فشارهای سیاسی و اقتصادی، بنیانهای اخلاقی و فرهنگی جامعه را نیز هدف قرار داده است.
امام جمعه زنجان گفت: حفظ ارزشهایی مانند حجاب و عفاف تنها با اقدامات اداری و رسمی محقق نمیشود، بلکه نیازمند حضور آگاهانه، مسئولانه و مشارکت اجتماعی مردم است.
حسینی افزود: نباید اجازه داد جریانهایی که ارزشهای اخلاقی و فرهنگی جامعه را هدف قرار دادهاند، از اختلافات و شکافهای اجتماعی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.
وی تأکید کرد: مقابله با تفرقه، تقویت پیوندهای اجتماعی، افزایش بصیرت و همفکری و حفظ انسجام ملی و اسلامی، از مهمترین الزامات خنثیسازی توطئه دشمن و صیانت از هویت دینی و ملی جامعه است.
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