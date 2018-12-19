اجرای طرح مبارزه با سرقت وسایل نقلیه در ملکشاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد ولیان گفت: طرح عملیاتی مبارزه با سرقت وسایل نقلیه به مدت دو روز در سطح شهرستان توسط اکیپی از کارشناسان بررسی اصالت وسایل نقلیه پلیس آگاهی و ماموران یگان امداد شهرستان با هدف کشف وسایل نقلیه ارکان مخدوش و شناسایی مالکان به مرحله اجرا درآمد.

وی گفت: ماموران در اجرای این طرح ازپارکینگ شهرستان بازدید و تعداد ۱۲۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت را مورد کارشناسی و استعلام قراردادند.

سرهنگ ولیان: کشف چهار دستگاه موتورسیکلت مسروقه ،دستگیری سه نفر از سارقان سابقه دار و توقیف ده دستگاه خودرو و موتورسیکلت فاقد پلاک و مدارک را ازاقدامات طرح برشمرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی در پایان با بیان اینکه هدف از اجرای طرح های سرکشی و بازدید از پارکینگ ها ارتقاء امنیت اجتماعی و کشف وسایل نقلیه ارکان مخدوش و سرقتی است، گفت: شهروندان هرگونه موارد مشکوک را با پلیس آگاهی و یا مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.