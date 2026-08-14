به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان اهر با اشاره به شرایط حساس کشور و ابعاد مختلف جنگ دشمن اظهار کرد: امروز رویارویی با دشمن تنها در میدان نظامی جریان ندارد، بلکه عرصه‌های رسانه‌ای، اقتصادی، شناختی و روانی نیز به میدان نبرد تبدیل شده است.

وی با قدردانی از نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی و مدافعان امنیت کشور افزود: تأکیدات رهبر حکیم انقلاب اسلامی در احکام مربوط به فرماندهان نیروهای مسلح، بر افزایش مستمر توان، آمادگی، ابتکار و قدرت بازدارندگی کشور دلالت دارد و این مسیر باید با جدیت ادامه پیدا کند.

امام جمعه شهرستان اهر با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف روحیه مقاومت در جامعه بیان کرد: مقاومت هزینه دارد، اما هزینه تسلیم و سازش در برابر قدرت‌های سلطه‌گر به مراتب سنگین‌تر خواهد بود.

جلیلی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند لیبی و همچنین روند توافق‌های سازش در مسئله فلسطین گفت: تجربه تاریخی نشان داده است که کنار گذاشتن ظرفیت‌های دفاعی و تکیه بر وعده قدرت‌های خارجی، تضمین‌کننده امنیت نیست و وابستگی به بیگانگان می‌تواند استقلال و عزت ملت‌ها را نیز تضعیف کند.

وی افزود: هزینه تسلیم تنها هزینه مادی نیست، بلکه از دست رفتن استقلال، کاهش عزت ملی و افزایش طمع دشمن نیز از پیامدهای آن است؛ از این رو ملت ایران باید با عقلانیت، اقتدار و مقاومت از استقلال و منافع ملی خود صیانت کند.

دشمن در میدان روایت به دنبال القای شکست است

امام جمعه شهرستان اهر با اشاره به جنگ روایت‌ها تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نبرد امروز، میدان روایت است و دشمن تلاش می‌کند هر مشکل داخلی را به نشانه شکست کشور تبدیل کند و ضعف عملکرد یک مسئول را به ناکارآمدی کل نظام نسبت دهد.

وی ادامه داد: نقد عملکرد مسئولان حق مردم است و مسئولان باید در برابر مطالبات مردم پاسخگو باشند، اما تبدیل مشکلات و ضعف‌ها به ابزار ناامیدسازی جامعه و القای شکست ملی، اقدامی در جهت منافع دشمن است.

جلیلی خاطرنشان کرد: باید ضمن پذیرش و پیگیری مشکلات، دستاوردهای کشور، توان دفاعی، قدرت بازدارندگی و نقاط قوت جمهوری اسلامی نیز برای مردم تبیین شود؛ چراکه می‌توان هم مطالبه‌گر بود و هم امیدوار.

اختلاف ایران و آمریکا پیش از ۱۳ آبان آغاز شده بود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ریشه‌های اختلاف ایران و آمریکا اظهار کرد: این ادعا که خصومت میان دو کشور از تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ آغاز شده، با واقعیت‌های تاریخی سازگار نیست.

امام جمعه شهرستان اهر با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و نقش آمریکا و انگلیس در سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق افزود: این حادثه یکی از نمونه‌های روشن دخالت قدرت‌های خارجی در سرنوشت سیاسی ایران بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز حمایت آمریکا از رژیم پهلوی و فشار علیه جمهوری اسلامی ادامه یافت.

جلیلی تصریح کرد: اختلاف ایران و آمریکا را نمی‌توان به یک حادثه یا یک ساختمان محدود کرد؛ مسئله اصلی، استقلال ایران، مخالفت با سلطه‌پذیری و دفاع از حق ملت ایران برای تعیین سرنوشت خویش است.

عدالت در پرداخت‌ها؛ مطالبه به‌حق مردم

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان گفت: دفاع از انقلاب و نظام به معنای چشم‌پوشی از ضعف عملکرد برخی مسئولان نیست و مردم حق دارند درباره مسائل اقتصادی، معیشتی، اشتغال، مسکن، عدالت، مبارزه با فساد و نحوه توزیع منابع مطالبه‌گری کنند.

جلیلی با تأکید بر ضرورت شفافیت در نظام پرداخت اظهار کرد: مردم حق دارند درباره تفاوت قابل توجه دریافتی‌ها در برخی معادن و مجموعه‌های اقتصادی اطراف شهرستان سؤال کنند و خواستار شفافیت و عدالت در نظام پرداخت باشند.

وی همچنین گفت: تفاوت حقوق و مزایا میان دستگاه‌های مختلف نیز باید مورد توجه قرار گیرد و درباره وضعیت دریافتی گروه‌هایی مانند فرهنگیان و نیروهای مسلح که مسئولیت‌های سنگینی در حوزه تعلیم و تربیت و دفاع از کشور بر عهده دارند، پاسخ روشن ارائه شود.

امام جمعه شهرستان اهر خاطرنشان کرد: مطالبه عدالت در پرداخت‌ها به معنای مخالفت با تولید و سرمایه‌گذاری نیست، بلکه مطالبه شفافیت، رعایت عدالت و تناسب میان مسئولیت، میزان زحمت و دریافتی افراد است.

جلیلی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: اقتدار در برابر دشمن و پاسخگویی در برابر مردم، دو روی یک حقیقت هستند؛ اختلاف نظر طبیعی است، اما اختلاف‌افکنی دشمن طبیعی نیست و می‌توان از عملکرد مسئولان انتقاد کرد، اما در برابر دشمن خارجی باید یک ملت باشیم.