امام جمعه موقت کرمان: حجاب میراث معنوی و فرهنگی ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امان الله علیمرادی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی(ع) این شهر برگزار شد، با اشاره به جایگاه حجاب در فرهنگ ایرانی و اسلامی اظهار کرد: حجاب نه‌تنها یک حکم شرعی، بلکه ضرورتی برای حفظ شأن، شرافت و کرامت بانوان ایرانی است.

حجاب؛ میراث معنوی و فرهنگی ایرانیان

وی با بیان اینکه دختران و زنان ایرانی، فارغ از مسلمان بودن، با هویت ایرانی خود ملزم به حفظ حریم حیا و عفت هستند، افزود: مبارزه با حجاب و ترویج برهنگی، نقشه شوم دشمنان انسانیت، اسلامیت و ایرانیت است و شایسته نیست بانوان ما در این توطئه دشمن نقش‌آفرینی کنند.

امام جمعه موقت کرمان ادامه داد: حجاب دستوری حکیمانه از سوی خدای متعال برای تأمین مصالح و دفع مفاسد از زندگی بشر است و آیات قرآن کریم نیز نشان‌دهنده عمق تأثیر این فریضه بر پاکی دل‌ها و سلامت جامعه است.

علیمرادی، با تأکید بر اینکه حیا، عفاف و حجاب میراث عظیم معنوی گذشتگان ماست، گفت: دشمنان با شبهه‌ افکنی و القای این ادعا که حجاب مانع موفقیت زنان است، دروغ بزرگی را رواج داده‌اند؛ در حالی که حجاب مانعی برای خود نمایی‌های مخرب است و نه‌ تنها محدودیت ایجاد نمی‌کند، بلکه زمینه‌ ساز شکوفایی شخصیت زن مسلمان است.

وی از بانوانی که با شجاعت و ایمان، از دست دادن با بیگانگان سرباز می‌زنند و پرچم شرف ایرانی و اسلامی را برافراشته نگه می‌دارند، به‌عنوان مجاهدان عرصه حجاب یاد کرد و افزود: این حرکت هم‌ تراز با جهاد در میدان‌های نبرد است.

انتصابات جدید فرماندهی کل قوا؛ گامی در تقویت بنیه دفاعی کشور

امام جمعه موقت کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتصابات اخیر فرماندهی کل قوا، این اقدامات را حکیمانه و فصل نوینی در تقویت بنیه دفاعی کشور دانست.

وی با تبیین احکام صادرشده از سوی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، تصریح کرد: انتصاب سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرتیپ حیدری به‌عنوان جانشین رئیس ستاد کل، سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی به فرماندهی کل سپاه پاسداران، سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی در جایگاه جانشین فرماندهی کل سپاه، سردار دریادار پاسدار علی عظمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه و حجت‌الاسلام‌والمسلمین طائب به ریاست سازمان بسیج مستضعفین، نشان‌دهنده عزم جدی برای ارتقای آمادگی‌های معنوی و ظاهری نیروهای مسلح است.

علیمرادی، افزود: از درگاه ایزد متعال مسئلت داریم این انتصابات را مایه سرافکندگی و ذلت دشمنان ایران و اسلام قرار دهد.

وی همچنین برای سردار سرلشکر پاسدار محسن رضایی در جایگاه نمایندگی رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و دبیری این شورا، آرزوی توفیقات روزافزون در خدمت به امنیت ملی کرد.

آزادگان؛ نماد صبر، اخلاص و استقامت

امام جمعه موقت کرمان در ادامه با گرامیداشت ۲۶ مرداد، سالروز آزادی اسیران سرافراز جنگ تحمیلی، این رویداد را نصرتی الهی و فراتر از محاسبات معمول سیاسی و نظامی توصیف کرد.

وی با تجلیل از مقام شامخ آزادگان، جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا، آنان را نماد صدق، صفا، اخلاص و فداکاری برای ملت ایران دانست و بر لزوم پاسداشت حرمت این سرمایه‌های ملی و دینی و قدردانی عملی مسئولان از زحمات آنان تأکید کرد.

علیمرادی، همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره مجاهد بزرگوار مرحوم حجت‌الاسلام سیدعلی‌اکبر ابوترابی، گفت: آن مرحوم در دوران اسارت، اردوگاه‌ها را به مدرسه تقوا، معرفت و استقامت مبدل ساخت و باید راه این اسوه‌های صبر و پایداری در جامعه تداوم یابد.

مقاومت اسلامی؛ نماد ایستادگی در برابر سلطه‌گران

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با گرامیداشت «روز مقاومت اسلامی»، این عنوان مقدس را یکی از مفاهیم ماندگار در ادبیات سیاسی جهان دانست و اظهار کرد: جبهه مقاومت امروز در برابر سلطه‌گران عالم ایستاده است و همه باید با استقامت و دعوت به پایداری، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنند.

ضرورت تدبیر کارشناسی برای حل مشکلات اقتصادی

امام جمعه موقت کرمان در پایان با اشاره به دغدغه‌های اقتصادی مردم خاطرنشان کرد: انتظار عمومی از متولیان امر، پیگیری حکیمانه و تدبیرمندانه مسائل معیشتی با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان است تا مبادا خلأها و رخنه‌های اقتصادی، زمینه‌ساز سوءاستفاده دشمنان این ملت سربلند شود.