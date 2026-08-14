قطعی مکرر آب، مشکلات مردم گرمی را دوچندان کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله یدالله صفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرمی با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: انسان باید پیش از هر کاری به اصلاح نفس خود بیندیشد تا نفس اماره بر وجود او حاکم نشود؛ چراکه حتی اگر فرد تحت تأثیر هوای نفس کارهای خیر بزرگی انجام دهد، در صورت حاکمیت هوای نفس، دچار ورشکستگی معنوی خواهد شد.

وی در خطبه دوم با انتقاد از قطع مکرر آب در شهر گرمی، افزود: مردمی که با مشکلاتی همچون قطعی برق، گرانی و سختی معیشت مواجه هستند، به دلیل بی‌توجهی مسئولان گرفتار قطعی مکرر آب نیز شده‌اند و امیدواریم مسئولان هرچه سریع‌تر این مشکل را برطرف کنند.

امام جمعه گرمی با اشاره به مبانی حکومت اسلامی بیان کرد: جمهوری اسلامی مبتنی بر آموزه‌های کتاب‌الله و سنت معصومین(ع) است و مشورت از یک سو و اطاعت از حاکم اسلامی از سوی دیگر، دو اصل اساسی در اسلام به شمار می‌رود.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ملت ایران به برکت قرآن کریم و پیروی از اهل‌بیت(ع) در برابر زیاده‌خواهی و فشار قدرت‌های جهانی ایستادگی کرده و این مقاومت، موجب شده است تا در نگاه ملت‌های آزاده، به عنوان ملتی مقاوم و عزتمند شناخته شود.